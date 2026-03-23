ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάρθηκε η απόφαση από τον Ολυμπιακό, με Πολυκάρπου μέχρι τέλους

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με τους Κυριάκο Πολυκάρπου και Νεκτάριο Αλεξάνδρου θα πορευτεί ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, μετά το διαζύγιο με τον Γιώργο Κωστή.

Αναλυτικά: «Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει τη νέα σύνθεση του τεχνικού επιτελείου μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Προπονητής: Κυριάκος Πολυκάρπου

Βοηθός προπονητή: Νεκτάριος Αλεξάνδρου

Γυμναστής: Στέλιος Ιωάννου

Γυμναστής αποκατάστασης: Πάρης Βενιζέλος

Προπονητές τερματοφυλάκων: Ευάγορας Χ’’Φραγκίσκου, Jovan Savic

Αναλυτής: Μάριος Χριστοφή

Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά με προσήλωση στην επίτευξη των στόχων της ομάδας μας».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη