Πάρθηκε η απόφαση από τον Ολυμπιακό, με Πολυκάρπου μέχρι τέλους
Ενημέρωση από την ομάδα της Λευκωσίας
Με τους Κυριάκο Πολυκάρπου και Νεκτάριο Αλεξάνδρου θα πορευτεί ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, μετά το διαζύγιο με τον Γιώργο Κωστή.
Αναλυτικά: «Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει τη νέα σύνθεση του τεχνικού επιτελείου μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Προπονητής: Κυριάκος Πολυκάρπου
Βοηθός προπονητή: Νεκτάριος Αλεξάνδρου
Γυμναστής: Στέλιος Ιωάννου
Γυμναστής αποκατάστασης: Πάρης Βενιζέλος
Προπονητές τερματοφυλάκων: Ευάγορας Χ’’Φραγκίσκου, Jovan Savic
Αναλυτής: Μάριος Χριστοφή
Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά με προσήλωση στην επίτευξη των στόχων της ομάδας μας».