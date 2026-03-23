Πάρθηκε η απόφαση από τον Ολυμπιακό, με Πολυκάρπου μέχρι τέλους

Με τους Κυριάκο Πολυκάρπου και Νεκτάριο Αλεξάνδρου θα πορευτεί ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, μετά το διαζύγιο με τον Γιώργο Κωστή.

Αναλυτικά: «Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει τη νέα σύνθεση του τεχνικού επιτελείου μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Προπονητής: Κυριάκος Πολυκάρπου

Βοηθός προπονητή: Νεκτάριος Αλεξάνδρου

Γυμναστής: Στέλιος Ιωάννου

Γυμναστής αποκατάστασης: Πάρης Βενιζέλος

Προπονητές τερματοφυλάκων: Ευάγορας Χ’’Φραγκίσκου, Jovan Savic

Αναλυτής: Μάριος Χριστοφή

Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά με προσήλωση στην επίτευξη των στόχων της ομάδας μας».