Λοϊζίδης και Μάντζιος έθεσαν τους στόχους – «Στόχος να γίνουμε ακόμη καλύτεροι»

Η επέκταση της συνεργασίας της ΚΟΠ με τον Απόστολο Μάντζιο μέχρι τον Ιανουάριο του 2029, δείχνει ότι στην ομάδα μας υπάρχει πλάνο και προσανατολισμός και στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα για το μέλλον της Εθνικής Κύπρου.

Τόσο ο πρόεδρος της ΚΟΠ όσο και ο προπονητής της Εθνικής εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν και στις πρώτες τους δηλώσεις, έθεσαν και τους στόχους για την επόμενη ημέρα:

«Έχουμε φιλοδοξίες, έχουμε οράματα και στόχους. Θέλω να είστε απόλυτα συγκεντρωμένοι γιατί πραγματικά αξίζει αυτή η ομάδα, με αυτό τον προπονητή, να κάνει το βήμα παραπάνω που τοσα χρόνια ψάχνουμε», ανέφερε απευθυνόμενος προς τους ποδοσφαιριστές ο κ. Λοϊζίδης, ανακοινώνοντας τους την συμφωνία με τον κ. Μάντζιο.

«Είμαι σίγουρος πως αυτή η εξέλιξη σας χαροποιεί όλους. Θέλαμε να θέσουμε ξεκάθαρο ορίζοντα στην Εθνική. Έχουμε ένα καλό κράμα μεταξύ νεαρών παικτών και λίγο πιο παλιών που συνδυάζουν εμπειρία με ενθουσιασμό, κάτι που πιστεύω πως δεν είχαμε στο παρελθόν. Νιώθουμε πως είμαστε έτοιμοι, ξεκινώντας με το Nations League. Θέλουμε να αρχίσουμε με καλά αποτελέσματα, να πάρουμε καλή θέση», πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΚΟΠ.

Από την πλευρά του, ο κ. Μάντζιος ευχαρίστησε την ΚΟΠ για την εμπιστοσύνη και μίλησε και ο ίδιος για τους στόχους της ομάδας μας:

«Υπήρχε καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές για την ανανέωση της συνεργασίας μας. Είμαι χαρούμενος για αυτήν την εξέλιξη και για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της ΚΟΠ, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Θα πορευθούμε μαζί τα επόμενα χρόνια έχοντας ως στόχο να γίνουμε ακόμη καλύτεροι, να έχουμε την ίδια διάθεση και συνέχεια από την προηγούμενη διοργάνωση και να μεγαλώσουμε την Εθνική ομάδα. Χωρίς στόχους, δεν μπορείς να έχεις απαιτήσεις. Πιστεύουμε ότι βάζοντας σωστές βάσεις μπορούμε σε κάθε διοργάνωση να είμαστε καλύτεροι. Όπως είπα και στην κλήρωση του Nations League, θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε στον όμιλο μας και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε».