Στο… περίμενε για Φαμπιάνο

Με πολιτικά και όχι με αθλητικά ρούχα έδωσε το παρών του ο Φαμπιάνο στην πρώτη προπόνηση της Εθνικής, ενόψει των φιλικών αγώνων με Λευκορωσία και Μολδαβία.

Ο τερματοφύλακας της Ομόνοιας υπέστη σοβαρό τραυματισμό και στις 23 Μαρτίου γνωστοποιήθηκαν τα νεότερα που έκαναν λόγο για κάταγμα στην σπονδυλική στήλη. Η περίοδος αποθεραπείας του άγνωστη, καθώς έπρεπε να υποχωρήσει ο πόνος κι έπειτα θα αρχίσει δειλά δειλά φυσιοθεραπείες.

Στην ομάδα της πρωτεύουσας δεν θα ρισκάρουν με τίποτα το παραμικρό που να ελλοχεύει κίνδυνο υποτροπής. Παράλληλα, πρόκειται να σοβαρό τραυματισμό, για τον οποίο ούτε ο ίδιος μπορεί να γνωρίζει πότε θα είναι σε θέση να βρεθεί ξανά κάτω από τα δοκάρια.

Τόσο το τεχνικό επιτελείο όσο και το ιατρικό θα έχουν στραμμένα τα βλέμματα -και- πάνω του στην περίοδο της διακοπής, ώστε να διαφανεί σε ποιο στάδιο της αποθεραπείας βρίσκεται. Είναι σχεδόν δεδομένο πως δεν θα είναι διαθέσιμος με την επανέναρξη του πρωταθλήματος (σαββατοκύριακο 3-4 Απριλίου).

Ο Φαμπιάνο ενδέχεται να προλάβει τα… μισά των πλέι οφ όμως και πάλι δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Οι αρχές της επόμενης εβδομάδας ίσως ρίξουν περισσότερο… φως για την περίπτωση του.