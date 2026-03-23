Σπάνιο αυτό που πετυχαίνει η ΑΕΚ του Νίκολιτς αλλά καθόλου τυχαίο

Το μυστικό της μέχρι τώρα επιτυχημένης πορείας δεν κρύβεται σε... μαγικά καπέλα. Δεν κρύβεται σε συγκυρίες ή ευνοϊκές καταστάσεις. Μάλλον το αντίθετο θα έλεγα. Κρύβεται, στην υγεία που βγάζει αυτός ο οργανισμός. Κρύβεται, στο πρότζεκτ που χτίζεται από το καλοκαίρι πάνω σε στέρεες βάσεις. Πάνω σε μια ποδοσφαιρική λογική, πάνω σε μια ιεραρχία που εφαρμόζεται σε κάθε τομέα. Αυτό, είναι η αρχή των πάντων εταιρικά και αγωνιστικά.

Ο ιδιοκτήτης επέλεξε τον άνθρωπο που θα τρέξει τον αγωνιστικό σχεδιασμό. Αυτός με την σειρά του επέλεξε τον προπονητή και μαζί οι δυο τους, επέλεξαν τις μονάδες που θα απαρτίζουν το γκρουπ με βάση την κοινή γραμμή που χάραξαν για την νέα ποδοσφαιρική φιλοσοφία της ΑΕΚ, στην μετά-Αλμέιδα εποχή. Μπορεί όλο αυτό να ακούγεται κάπως νορμάλ και φυσιολογικό αλλά στην Ελλάδα, όπως γνωρίζουμε δεν είναι. Αναμφίβολα ο Μάριος Ηλιόπουλος στην μόλις δεύτερη χρονιά του στα διοικητικά της ΑΕΚ, πιστώνεται στο 100% απόλυτα την εφαρμογή αυτής της ιεραρχίας και της ποδοσφαιρικής λογικής πάνω στην οποία χτίζεται το αγωνιστικό πρότζεκτ από έναν top του είδους, όπως είναι ο Χαβιέρ Ριμπάλτα. Όπως πιστώνεται φυσικά και άλλες προσλήψεις κορυφαίων στελεχών, όπως αυτή του Μηνά Λυσάνδρου.

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα με την σειρά του, πιστώνεται την επιλογή του συγκεκριμένου προπονητή ο οποίος αποτελούσε την μια και μοναδική του επιλογή το καλοκαίρι για λόγους που καταλαβαίνουμε όλοι τώρα στην πορεία. Ριμπάλτα και Νίκολιτς από κοινού, δημιούργησαν ένα ρόστερ με χαρακτηριστικά προσαρμοσμένα πάνω σε αυτό που θέλουν να βγάλουν στο γήπεδο σε αυτή την πρώτη χρονιά που μοιάζει η χρονιά των βάσεων γι' αυτό που έρχεται για ένα πρότζεκτ 8-9 μηνών που ακόμα είναι υπό δημιουργία. Η ΑΕΚ είχε την τύχη ή την ικανότητα αν θέλετε σχεδόν όλες οι μεταγραφές πλην ελαχίστων εξαιρέσεων να βγουν και να δημιουργηθεί ένα ρόστερ που τούτη την ώρα που μιλάμε έχει καταφέρει όχι απλά να είναι ανταγωνιστικό αλλά να βρίσκεται στην κορυφή της Super League και στα προημιτελικά μιας ευρωπαικής διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ πετυχαίνει για την ώρα κάτι που είναι σπάνιο διότι με τον ανταγωνισμό σε πολύ υψηλά στάνταρ και ενώ η ίδια ειναι επί της ουσίας μια καινούργια ομάδα, με έναν νέο προπονητή και μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία συγκριτικά με την προηγούμενη τριετία, όχι απλά καταφέρνει να ανταπεξέλθει αλλά είναι και πάνω απο τους ανταγωνιστές, έχοντας μάλιστα από τον... Ιούλιο όπου ξεκινησε αυτή η τρομερή πορεία της στην Ευρώπη μέχρι σημερα που μιλάμε που ειναι στην 8άδα του Conference δυο καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη. Δεν το λες και... άσχημα. Και σίγουρα δεν το λες και τυχαίο!

Ήταν φανερό από τον καλοκαίρι, κατά την περίοδο της προετοιμασίας, τι ακριβώς ήθελε να δημιουργήσει ο Νίκολιτς που είναι ο άνθρωπος ο οποίος αγωνιστικά πιστώνεται μαζί με τους παίκτες και τους συνεργάτες του το χτίσιμο αυτού του γκρουπ. Λέγαμε και τότε πως ήθελε να δημιουργήσει ένα γκρουπ που θα παίζει κόμπακτ, θα έχει ασφάλεια μεσοαμυντικά με κοντινές αποστάσεις για να ελέγχει τον χώρο και από εκεί και πέρα επιθετικά ήταν φανερό πως ήθελε παίκτες με καλά τεχνικά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν άπαντες να του δημιουργήσουν με την μπάλα στα πόδια. Στην πορεία έβαλε κι άλλα πράγματα στην τακτική του προσέγγιση όπως και θα συνεχίζει να βάζει και να εξελίσσει το αγωνιστικό του μοντέλο.

Εννέα μήνες μετά από αυτή την πρώτη προπόνηση στο Μπουργκ της Ολλανδίας, μπορούμε να πούμε πως ο Νίκολιτς έχει πετύχει πρώτα απ' όλα κάτι πολύ βασικό. Η ομάδα να έχει τη δική του ταυτότητα και να παίζει με τις αρχές που πρωτοακούσαμε τέλη Ιουνίου. Αυτό είναι μια πρώτη επιτυχία για τον ίδιο. Με αυτή την ταυτότητα και αυτές τις αρχές άλλωστε η ΑΕΚ έφτασε εδώ που έφτασε. Και με αυτές θα πορευτεί και στη συνέχεια. Ο ίδιος, κρατά την μπάλα χαμηλά και καλά κάνει. «Είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα…», είναι το μήνυμα που στέλνει, χαρακτηρίζοντας «πηγή έμπνευσης» τα παιχνίδια που ακολουθούν στους 8 του Conference με την Ράγιο και στα πλέι-οφ.

Η ΑΕΚ του Νίκολιτς, είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει μπροστά της αυτή τη διπλή σπουδαία πρόκληση και με μότο το «Fight, believe, never give up» και χωρίς μεγάλα λόγια μπαίνει στην τελική ευθεία που κρίνονται όλα με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Τις οποίες προϋποθέσεις όμως δεν της έλαβε ως δώρο. Δεν της βρήκε έτοιμες. Τις δημιούργησε η ίδια η ομάδα, «φτύνοντας αίμα» σε κάθε ένα από τα 45 παιχνίδια που έχει δωσει μέχρι σήμερα σε Ελλάδα και Ευρώπη από τις 24 Ιουλίου για να φτάσει στο σημερα όπου ηδη έχει πετυχει κάτι σπάνιο αλλά καθόλου τυχαίο…

SDNA.gr