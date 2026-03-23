Χειροκρότημα στον Κάρικ, «έσωσε» έναν ποδοσφαιριστή

Ο Μέινου γίνεται ξανά σημαντικός για Γιουνάιτεντ και Αγγλία!

Μέσα σε μόλις λίγους μήνες, ο Κόμπι Μέινου πέρασε από την αμφισβήτηση στην καθιέρωση, ξανακέρδισε τη θέση του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την εμπιστοσύνη στην εθνική Αγγλίας και ένα νέο συμβόλαιο που μοιάζει πλέον δεδομένο.  

Η φετινή ιστορία του Κόμπι Μέινου είναι ίσως μια από τις πιο χαρακτηριστικές αποδείξεις του πόσο γρήγορα αλλάζουν τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο. Πριν από λίγους μήνες, ο νεαρός μέσος βρισκόταν με το ένα πόδι εκτός «Ολντ Τράφορντ», καθώς ο Ρούμπεν Αμορίν δεν τον είχε στα πλάνα του. Και εξαιτίας αυτού, εξεταζόταν σοβαρά το ενδεχόμενο δανεισμού.

Η κατάσταση άλλαξε δραματικά με την απόλυση του Πορτογάλου και την πρόσληψη του Μάικλ Κάρικ. Ο Άγγλος τεχνικός, γνωρίζοντας άριστα τον ρόλο του οργανωτή χαμηλά στον άξονα, είδε στον Μέινου στοιχεία που ταίριαζαν απόλυτα στη φιλοσοφία του και του έδωσε χώρο και χρόνο. Ο νεαρός όχι μόνο ανταποκρίθηκε, αλλά εξελίχθηκε σε βασικό κρίκο της μεσαίας γραμμής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι εμφανίσεις του έφεραν και την επιβράβευση σε διεθνές επίπεδο, με την επιστροφή του στην εθνική Αγγλίας. 

Παρά την αγωνιστική του άνοδο, ο Μέινου εξακολουθεί να χρειάζεται στήριξη. Η Γιουνάιτεντ παρουσιάζει έλλειμμα δύναμης και εμπειρίας στον άξονα, κάτι που εξηγεί τα μεταγραφικά σενάρια γύρω από τον Μπρούνο Γκιμαράες της Νιούκαστλ. Παράλληλα, η ανάγκη αντικατάστασης του Κασεμίρο παραμένει στο προσκήνιο.

Το μόνο βέβαιο είναι πως ο Μέινου έχει ήδη κερδίσει το μεγαλύτερο στοίχημα, με τη... μεταμόρφωση από παίκτη προς αποχώρηση, σε θεμέλιο για τη νέα εποχή των «κόκκινων διαβόλων» και με το νέο συμβόλαιο να αποτελεί πλέον το επόμενο βήμα.

