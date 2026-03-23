Πρώτη φορά με Μάουρο

Η Ανόρθωση μπήκε με το δεξί στη β΄φάση του πρωταθλήματος, κερδίζοντας τον Ακρίτα με 3-2 σ΄ένα δραματικό στην εξέλιξή του παιχνίδι στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Η ομάδα της Αμμοχώστου έφτασε στην 4η της νίκη σε 7 παιχνίδια με τον Μάουρο Καμορανέζι στον πάγκο, διατηρώντας το αήττητό της μιας και στα άλλα τρία παιχνίδια εξήλθε ισόπαλη.

Αυτό ωστόσο που έγινε για πρώτη φορά στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου είναι η ανατροπή. Η Ανόρθωση, με την επιστροφή του Ιταλού προπονητή, βρέθηκε για πρώτη φορά πίσω στο σκορ καταφέρνοντας να πάρει το μάξιμουμ. Την αμέσως προηγούμενη αγωνιστική, ήταν ο Απόλλωνας που άνοιξε το σκορ στην έδρα της Ανόρθωσης, με την «Κυρία» να παίρνει στο τέλος τον έναν βαθμό.

Λίγες μέρες αργότερα, ο Ακρίτας έκανε το ίδιο αλλά, σ΄ένα πιο χορταστικό ματς, η Ανόρθωση κέρδισε τελικά με 3-2. Από εκεί και πέρα, επικρατεί ικανοποίηση στην ομάδα η οποία πάει στη διακοπή υπό τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, κάνοντας το πλέον ξεκάθαρο βήμα για την επίτευξη του στόχου της παραμονής.