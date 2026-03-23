Νέο απρόοπτο στον Παναθηναϊκό, χειρουργείο ο Ντέσερς και τέλος η χρονιά!

Τελειωμό δεν έχουν τα προβλήματα στον Παναθηναϊκό, που δεν του επιτρέπουν να ησυχάσει τον τελευταίο... αρκετό καιρό.

Ο Σίριλ Ντέσερς, που έχει χάσει ήδη το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία αποκατάστασης μετά τον σοβαρό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εθνική ομάδα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Η προσπάθεια και η στόχευση όλων, λοιπόν, ήταν ο Νιγηριανός σέντερ φορ να ενισχύσει το «τριφύλλι» στο τελευταίο κομμάτι της χρονιάς και ιδίως επιστρέφοντας στην ευρωπαϊκή λίστα του.

Δεδομένης της ολοκλήρωσης των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού στο Europa League, προκειμένου να δοθεί η καλύτερη δυνατή λύση αλλά και να μην υπάρχει απολύτως κανένα ρίσκο πιθανής υποτροπής, αποφασίστηκε από κοινού με τον Ντέσερς η επιλογή του χειρουργείου για επιδιόρθωση τένοντα.

Πράγμα που, σημαίνει ότι ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα έχει τον 31χρονο επιθετικό στη διάθεση του στα επικείμενα παιχνίδια των «πράσινων» στα playoffs! Με την επάνοδό του στη δράση να υπολογίζεται για τη νέα σεζόν και συγκεκριμένα στην καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας.

sport-fm.gr