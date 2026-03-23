Νέα «καμπάνα» σε Φουρνιέ και Ολυμπιακό

Μετά τις ποινές που επέβαλε ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ στον Εβάν Φουρνιέ και τον Γιώργο Μπαρτζώκα για τα όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Πανιώνιο την Κυριακή (15/3), έγιναν γνωστές και οι αποφάσεις της ΔΕΑΒ, η οποία εξέτασε ξεχωριστά το περιστατικό στη Γλυφάδα.

Η Αρχή, αξιολογώντας τις εκθέσεις της αστυνομίας, των παρατηρητών και το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό, προχώρησε σε νέο κύκλο κυρώσεων. Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 23/2026 απόφασή της, επιβάλλονται:

- Πρόστιμο 15.000€ στον Εβάν Φουρνιέ, για την απειλητική κίνηση προς φίλαθλο του Πανιωνίου μετά από έντονη λεκτική αντιπαράθεση.

- Πρόστιμο 10.000€ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, λόγω αντικειμενικής ευθύνης για το περιστατικό.

Η ΔΕΑΒ σημειώνει ότι η παρέμβαση συμπαικτών και παραγόντων των δύο ομάδων απέτρεψε την κλιμάκωση, ωστόσο η συμπεριφορά του Γάλλου γκαρντ κρίθηκε ιδιαίτερα επιβαρυντική.

Έτσι, το επεισόδιο της Γλυφάδας οδήγησε σε διπλή τιμωρία: Πρώτα από τον ΕΣΑΚΕ και στη συνέχεια από τη ΔΕΑΒ, η οποία ενεργοποίησε τις προβλέψεις του άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

Αναλυτικά η απόφαση:

2. Αφού έλαβε υπόψη,

α) την Αναφορά της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) το Φύλλο Αγώνα της διοργανώτριας αρχής,

γ) την Έκθεση Τεχνικού Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

δ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

ε) το βιντεοληπτικό υλικό του αγώνα,

από τα οποία προκύπτει ότι, κατά την διάρκεια του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1980 – ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 15/03/2026, στο ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για το πρωτάθλημα Stoiximan Basket League της ΕΣΑΚΕ, περιόδου 2025/2026, μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο μεταξύ φιλάθλου της γηπεδούχου ομάδας και του καλαθοσφαιριστή EVAN FOYRNIER της φιλοξενουμένης, ο τελευταίος, διακόπτοντας από μόνος του την περαιτέρω αγωνιστική συμμετοχή του στον αγώνα, κινήθηκε με απειλητική διάθεση εναντίον του πρώτου και επιχείρησε ανεπιτυχώς, λόγω εγκαίρου παρεμβάσεως συμπαικτών του, αλλά και παραγόντων των δύο (2) ομάδων, να βιαιοπραγήσει σε βάρος του,

επέβαλε, με την υπ' αριθμό 23/2026 Απόφασή της

i) σε βάρος του καλαθοσφαιριστή FOURNIER EVAN MEHDI διοικητικό πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€),

ii) σε βάρος της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€), λόγω της αντικειμενικής της ευθύνης.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

Ο Έντσο ανάβει φωτιές στην Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ευθεία επίθεση» της Θύρας 5 στον Ντουμπόφ και στήριξη στον Λομάκιν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στο… περίμενε για Φαμπιάνο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρώτη φορά με Μάουρο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Δωρεά στη βιβλιοθήκη Σωτήρας από Δημήτρη Δημητρίου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Αν μη τι άλλο, αντέδρασε

ΑΡΗΣ

|

Category image

Νέα «καμπάνα» σε Φουρνιέ και Ολυμπιακό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όσα δεν... είδαμε από την ισοπαλία της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αποσύρεται ο Μάνταλος από την Εθνική Ελλάδας

Ελλάδα

|

Category image

Η Ανόρθωση το «φωνάζει» ότι είναι εδώ και είναι «ζωντανή»!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η συνωμοσιολογία στην Αγγλία, πίσω από την «απόρριψη» του Άρνολντ από τον Τούχελ: Ένας άνθρωπος ανάμεσά τους;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χειροκρότημα στον Κάρικ, «έσωσε» έναν ποδοσφαιριστή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λοϊζίδης και Μάντζιος έθεσαν τους στόχους – «Στόχος να γίνουμε ακόμη καλύτεροι»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Αταμάν: «Εκτός πλάνων ο Χολμς, είναι πλέον θέμα ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

«Κόπηκε» στα εργομετρικά από την Ιταλία, και γυρνά στην Αγγλία ο Κιέζα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη