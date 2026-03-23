Αταμάν: «Εκτός πλάνων ο Χολμς, είναι πλέον θέμα ομάδας»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Εκτός αποστολής και οι Καλαϊτζάκης και Τολιόπουλος
Τρίτη και… φαρμακερή απουσία του Ρισόν Χολμς από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού.
Ο Εργκίν Αταμάν, κατά την αναχώρηση της αποστολής για τη Βοσνία -όπου οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την Ντουμπάι για την 33η αγωνιστική της Euroleague, με το ματς να μεταφέρεται λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή- ξεκαθάρισε πως:
«Ο Χολμς είναι πλέον εκτός ομάδας και από εκεί και πέρα είναι θέμα του συλλόγου…».
Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι απόντες από την αναμέτρηση της Τρίτης θα είναι ο Γιώργος Καλαϊτζάκης, λόγω ενοχλήσεων στη μέση, καθώς και ο Βασίλης Τολιόπουλος. Αντίθετα, στη διάθεση του Αταμάν βρίσκεται ο Μάριους Γκριγκόνις.