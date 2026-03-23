«Κόπηκε» στα εργομετρικά από την Ιταλία, και γυρνά στην Αγγλία ο Κιέζα!

Μπορεί ο Φεντερίκο Κιέζα να αγωνίστηκε στο φινάλε της αναμέτρησης της Λίβερπουλ με την Μπράιτον, σε μία προσπάθεια του Άρνε Σλοτ να πάρει βαθμό στο «Άμεξ», στην 31η αγωνιστική της Premier League, όμως ο Ιταλός δεδομένα δεν είναι καλά.

Και αυτό έμελλε να γίνει αντιληπτό λίγο πριν τα ματς της εθνικής του ομάδας με τη «Σκουάντρα Ατζούρα», με τον ποδοσφαιριστή να καλείται από την Ιταλία, να κάνει ορισμένες εργομετρικές εξετάσεις και να κρίνεται ανέτοιμος.

Ευθύς αμέσως, οι δύο πλευρές επικοινώνησαν μεταξύ τους, η Λίβερπουλ ρωτήθηκε για το γεγονός και συμφώνησε πως ο Κιέζα δεν είναι έτοιμος για να αγωνιστεί με τη χώρα του, με συνέπεια να επιστρέφει άμεσα στην Αγγλία.

