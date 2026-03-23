Δωρεά στη βιβλιοθήκη Σωτήρας από Δημήτρη Δημητρίου

Σημαντική δωρεά ιστορικών αθλητικών βιβλίων πραγματοποιήθηκε σήμερα, 23 Μαρτίου 2026, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Σωτήρας του Δήμου Αγίας Νάπας.

Παραδόθηκε μια αξιόλογη συλλογή ιστορικών αθλητικών βιβλίων, η οποία ενισχύει ουσιαστικά τη συλλογή της Βιβλιοθήκης.

Η δωρεά αποτελεί ευγενική προσφορά του πρώην αρχισυντάκτη αθλητικού ρεπορτάζ της εφημερίδας «Πολίτης» Κύπρου, κ. Δημήτρη Δημητρίου. Την παράδοση της συλλογής πραγματοποίησε, εκ μέρους του δωρητή, ο κ. Παναγιώτης Αντωνίου, παρουσία του Αντιδημάρχου Σωτήρας κ. Αντώνη Κουμή.

Η πρωτοβουλία αυτή συμβάλλει σημαντικά στον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης, προσφέροντας στο κοινό και ιδιαίτερα στη νεολαία πρόσβαση σε πολύτιμο υλικό που προάγει τη γνώση και αναδεικνύει την αθλητική ιστορία.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Σωτήρας του Δήμου Αγίας Νάπας εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον κ. Δημητρίου για τη σημαντική αυτή προσφορά, η οποία ενισχύει τον πολιτιστικό και μορφωτικό χαρακτήρα της τοπικής κοινωνίας.

