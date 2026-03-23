Η συνωμοσιολογία στην Αγγλία, πίσω από την «απόρριψη» του Άρνολντ από τον Τούχελ: Ένας άνθρωπος ανάμεσά τους;

Η απόφαση του Τόμας Τούχελ να αφήσει εκτός αποστολής της Αγγλίας τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, για τα επικείμενα φιλικά ματς της εθνικής Αγγλλίας, άναψε… φωτιές που ξεπέρασαν το αγωνιστικό κομμάτι. Μέσα σε λίγες ώρες, μια εικόνα που τον έδειχνε σε διακοπές με την Άιρις Λο, πρώην σύντροφο του Άγγλου διεθνούς, έκανε τον γύρο των social media και «γέννησε» σενάρια! Σε αυτήν, ο Γερμανός τεχνικός και το μοντέλο εμφανίζονταν πάνω σε σκάφος, σε ένα τρυφερό στιγμιότυπο που έμοιαζε να υπονοεί προσωπική σχέση.

Η απόφαση φέρεται να γνωστοποιήθηκε στον ποδοσφαιριστή σε επικοινωνία που έγινε στις 20 Μαρτίου, λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση της αποστολής, γεγονός που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ένταση στο timing.

Στην πραγματικότητα, όμως, επρόκειτο για εικόνα-προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, η οποία δημιουργήθηκε ψηφιακά και δεν είχε καμία απολύτως σύνδεση με την πραγματικότητα! Παρ’ όλα αυτά, μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και εκατοντάδες σχόλια, αποδεικνύοντας πόσο εύκολα μια «εικόνα» μπορεί να μετατραπεί σε… αφήγημα.

Η Άιρις Λο, κόρη του ηθοποιού Τζουντ Λο, είχε γίνει γνωστό ότι ξεκίνησε σχέση με τον Αλεξάντερ-Άρνολντ τον Μάιο του 2024, όταν οι δυο τους γνωρίστηκαν σε συνεργασία για καμπάνια μόδας και εθεάθησαν μαζί στο Μονακό. Η σχέση τους κράτησε για μήνες, με δημόσιες εμφανίσεις και κοινές εξόδους, μέχρι τον χωρισμό τους τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Από την πλευρά του, ο Τούχελ είχε ήδη απασχολήσει τα media για την προσωπική του ζωή μετά το τέλος του 13ετούς γάμου του με τη δημοσιογράφο Σίσι Τούχελ. Λίγο αργότερα, το καλοκαίρι του 2022, έγινε γνωστή η σχέση του με τη Ναταλί Μαξ, με τους δυο τους να φωτογραφίζονται μαζί σε διακοπές στη Σαρδηνία, σε εικόνες που είχαν τότε τραβήξει έντονα το ενδιαφέρον.

Το timing, ωστόσο, αποδείχθηκε… εκρηκτικό. Η επιλογή του Γερμανού τεχνικού να μην συμπεριλάβει τον Αλεξάντερ-Άρνολντ στην αποστολή, σε συνδυασμό με την «εικόνα» που κυκλοφόρησε, ήταν αρκετά για να στηθεί ένα αφήγημα που δεν είχε βάση, αλλά είχε κοινό.

Ο ίδιος, πάντως, φέρεται να αιτιολόγησε την απόφαση σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο, εκτιμώντας πως το στυλ παιχνιδιού του Άγγλου μπακ δεν ταιριάζει πλήρως με τις απαιτήσεις και τη λειτουργία της εθνικής ομάδας.

Μέσα σε λίγες ώρες, μια επαγγελματική απόφαση μετατράπηκε σε… σενάριο προσωπικών συνδέσεων. Γιατί στην εποχή των social media, η ιστορία δεν χρειάζεται να είναι αληθινή για να γίνει πιστευτή. Χρειάζεται απλώς να… μοιάζει!

