Αν μη τι άλλο, αντέδρασε

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Δημοσιευτηκε:

Αν μη τι άλλο, αντέδρασε

Κατάφεραν να σκοράρουν δύο γκολ που τους έβαλαν ξανά στο παιχνίδι

Μόνο την αντίδραση κρατούν στον Άρη, μετά το 2-2 με την Ομόνοια, για την πρώτη αγωνιστική των πλέι οφ. Οι πράσινοι της Λεμεσού παρουσίασαν ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο στην ανάπαυλα αποφάσισαν πως δεν θα πέσουν… αμαχητί. Πράγματι!

Οι ποδοσφαιριστές του Λιάσου Λουκά μπήκαν στο δεύτερο 45λεπτο με περισσότερη συγκέντρωση και πάθος, για αυτό και κατάφεραν να σκοράρουν δύο γκολ που τους έβαλαν ξανά στο παιχνίδι. Ο Άρης γνώριζε εξαρχής πως το έργο του δεν θα είναι εύκολο κόντρα στην πρωτοπόρο και πως οι δικές του πιθανότητες για έξοδο στην Ευρώπη δεν είναι με το μέρος του. Από την άλλη, στο καλό του διάστημα έδειξε σημάδια βελτίωσης και αντίδρασης που δείχνουν τον δρόμο για μια -τουλάχιστον- αξιοπρεπή πορεία μέχρι το φινάλε.

Τα δύο γκολ ωστόσο δεν αναιρούν πως στα μετόπισθεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αφού στην πρώτη ουσιαστική φάση του «τριφυλλιού» δέχθηκε γκολ, ενώ ο Κορέια υπέπεσε σε παράβαση (πέναλτι). Απ’ εκεί και πέρα, στο διάστημα που ακολουθεί, παίκτες και τεχνικό τιμ θα πάρουν ανάσες και έπειτα η προσοχή θα στραφεί στον ΑΠΟΕΛ.

Ο Έντσο ανάβει φωτιές στην Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ευθεία επίθεση» της Θύρας 5 στον Ντουμπόφ και στήριξη στον Λομάκιν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στο… περίμενε για Φαμπιάνο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρώτη φορά με Μάουρο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Δωρεά στη βιβλιοθήκη Σωτήρας από Δημήτρη Δημητρίου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Αν μη τι άλλο, αντέδρασε

ΑΡΗΣ

|

Category image

Νέα «καμπάνα» σε Φουρνιέ και Ολυμπιακό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όσα δεν... είδαμε από την ισοπαλία της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αποσύρεται ο Μάνταλος από την Εθνική Ελλάδας

Ελλάδα

|

Category image

Η Ανόρθωση το «φωνάζει» ότι είναι εδώ και είναι «ζωντανή»!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η συνωμοσιολογία στην Αγγλία, πίσω από την «απόρριψη» του Άρνολντ από τον Τούχελ: Ένας άνθρωπος ανάμεσά τους;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χειροκρότημα στον Κάρικ, «έσωσε» έναν ποδοσφαιριστή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λοϊζίδης και Μάντζιος έθεσαν τους στόχους – «Στόχος να γίνουμε ακόμη καλύτεροι»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Αταμάν: «Εκτός πλάνων ο Χολμς, είναι πλέον θέμα ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

«Κόπηκε» στα εργομετρικά από την Ιταλία, και γυρνά στην Αγγλία ο Κιέζα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

