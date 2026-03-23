Αν μη τι άλλο, αντέδρασε

Μόνο την αντίδραση κρατούν στον Άρη, μετά το 2-2 με την Ομόνοια, για την πρώτη αγωνιστική των πλέι οφ. Οι πράσινοι της Λεμεσού παρουσίασαν ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο στην ανάπαυλα αποφάσισαν πως δεν θα πέσουν… αμαχητί. Πράγματι!

Οι ποδοσφαιριστές του Λιάσου Λουκά μπήκαν στο δεύτερο 45λεπτο με περισσότερη συγκέντρωση και πάθος, για αυτό και κατάφεραν να σκοράρουν δύο γκολ που τους έβαλαν ξανά στο παιχνίδι. Ο Άρης γνώριζε εξαρχής πως το έργο του δεν θα είναι εύκολο κόντρα στην πρωτοπόρο και πως οι δικές του πιθανότητες για έξοδο στην Ευρώπη δεν είναι με το μέρος του. Από την άλλη, στο καλό του διάστημα έδειξε σημάδια βελτίωσης και αντίδρασης που δείχνουν τον δρόμο για μια -τουλάχιστον- αξιοπρεπή πορεία μέχρι το φινάλε.

Τα δύο γκολ ωστόσο δεν αναιρούν πως στα μετόπισθεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αφού στην πρώτη ουσιαστική φάση του «τριφυλλιού» δέχθηκε γκολ, ενώ ο Κορέια υπέπεσε σε παράβαση (πέναλτι). Απ’ εκεί και πέρα, στο διάστημα που ακολουθεί, παίκτες και τεχνικό τιμ θα πάρουν ανάσες και έπειτα η προσοχή θα στραφεί στον ΑΠΟΕΛ.