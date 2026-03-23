«Όλα γίνονται για κάποιον λόγο, το 2027 είναι μακρινό αλλά αν η ΑΕΚ θέλει και νέο συμβόλαιο εννοείται»

Πιο συγκεκριμένα ο αρχηγός της Ένωσης είπε στην κάμερα του AEK TV Show μετά τη νίκη επί της Κηφισιάς:

Για τη νίκη επί της Κηφισιάς: «Το καλό μας ξεκίνημα, ο ενθουσιασμός που μπήκαμε και το γρήγορο γκολ ήταν το σημείο κλειδί για τους 3 βαθμούς». Για το εάν κατάλαβε την ώρα του αγώνα ότι μπήκε γκολ στον Βόλο… Καταλάβαμε τι έγινε… Βούιξε το γήπεδο στο γκολ του Βόλου».

Για το γεγονός πως όποιος μπαίνει πρώτος στα πλέι οφ, παίρνει στο τέλος το πρωτάθλημα: «Μας κάνει εμάς. Τα δωράκια τα παίρνεις. Δεν σημαίνει τίποτα, αλλά τα παίρνεις». Κι εμείς ωστόσο κάναμε δώρα… «Το βλέπω ψιλοφυσιολογικό στο ποδόσφαιρο. εννοείται θα χάσεις, θα έχεις άσχημες βραδιές, ποδόσφαιρο είναι. Το παίρνουμε και θα μπούμε τα πλέι οφ με το μαξιλαράκι μας».

Αν σου έλεγαν ότι το καλοκαίρι θα είσαι πρώτος και στους 8 της Ευρώπης, παρά την ήττα από την Τσέλιε, το αγόραζες; «Εννοείται το αγόραζα. Το πίστευα… Αν το περίμενα… Χμ… Αν μου έλεγαν ότι θα χάσεις 0-2 από την Τσέλιε και θα περάσεις, το έπαιρνα. Γύρνα πίσω τον χρόνο, έπαιξες 3 προκριματικά για να μπεις σε αυτόν τον θεσμό».

Για το βίντεο και τη συγκίνηση του κόσμου: «Είχα ρωτήσει ποιανού ιδέα είναι, για να του δώσω ένα φιλί στο μέτωπο… Όταν μου το πρότειναν σαν ιδέα, δεν το ξανά σκέφτηκα. Είπα αυτό είναι».

Δεν ήταν πάντα εύκολα για σένα… «Έχω περάσει απ’ όλες τις κατηγορίες, δεν ήταν όλα δύσκολα τα χρόνια. Αποθέωση, αμφισβήτηση, πήγα μέχρι το αεροπλάνο και γύρισα πίσω. Όλα γίνονται για κάποιον λόγο».

Για την αραβική πόρτα το παρελθόντος και θα ξανά ανοίξει ποτέ οποιαδήποτε πόρτα; «Ποτέ μην λες ποτέ, αλλά δεν θα ξανά ανοίξει ποτέ τέτοια πόρτα».

Για το 2027 αν φαίνεται μακρινό και αν μπορεί το συμβόλαιό του να γίνει ακόμα πιο… μακρινό: «Ό,τι θέλει η ομάδα. Η ομάδα αποφασίζει, εννοείται».

