«Ευθεία επίθεση» της Θύρας 5 στον Ντουμπόφ και στήριξη στον Λομάκιν

Πήραν θέση οι οργανωμένοι φίλοι της Πάφου.

Η Θύρα 5 εξέδωσε ανακοίνωσε μέσω της οποίας τοποθετούνται για την παραίτηση του Ντουμπόφ, ενώ αφήνουν αιχμές για την αντίδραση του, σε λογομαχία που είχε με οπαδό της ομάδας στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα.

Αναλυτικά: «Κριτική : Στόχος της συχνά είναι η βελτίωση και η κατανόηση

Δυστυχώς οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί μας φαίνεται να επαληθεύονται, αφού η αγωνιστική εικόνα της ομάδας πάει από το κακό στο χειρότερο.

Η ανυπαρξία διαχείρισης αγωνιστικών κρίσεων βαραίνει το άτομο που έχει καθημερινή τριβή και με το αγωνιστικό κομμάτι και με το εξωαγωνιστικό.

Δηλαδή για να καταλάβουμε με το φτωχό μας το μυαλό. Όταν έχουμε επιτυχίες, μας αρέσει το χειροκρότημα και οι επευφημίες, αλλά όταν κάτι πάει στραβά δεν μας αρέσει η κριτική;

Δεκτή η παραίτηση του κάθε Προέδρου .

Εμείς δίπλα από την ομάδα μας και τον ιδιοκτήτη κύριο ΛΟΜΑΚΙΝ. Απο τις μικρές κατηγορίες στα Ευρωπαϊκά σαλόνια στηρίζουμε την καψούρα μας.

Η χθεσινή αντίδραση του ‘’κυρίου’’ σε απλά μια ερώτηση ενός οπαδού της ομάδας που όπως η μεγαλύτερη μάζα του κόσμου ήθελε να κάνει σε αυτόν, ήταν απλά ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ.

Καλό θα ήταν μαζί με την επιστολή παραίτησης να ζητούσε και ένα ΣΥΓΓΝΩΜΗ. Οι χειρονομίες και τα λόγια που έχει ξεστομίσει δεν τιμούν τη θέση που κατείχε.

Υ. Γ. 1 ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΝΙΔΕΟΥΣ. ΗΤΑΝ ΑΠΛΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ.

Υ. Γ. 2 ΟΣΟΙ ΒΓΗΚΑΤΕ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΛΟΙΔΟΡΕΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔΟ ΠΟΥ ΑΠΛΑ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ‘’ΛΑΘΟΣ’’ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΣΤΟN ‘’yes mr PRESITENT’’, ΜΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΠΑΦΙΑΚΟ ΗΡΘΑΤΕ ΧΘΕΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ».