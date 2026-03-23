Ο καταστροφικός πρώτος γύρος που έθεσε τον Παναθηναϊκό εκτός τίτλου

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στα Play-Offs ως ο μοναδικός... μη διεκδικητής του τίτλου, κάτι που οφείλεται στον κάκιστο πρώτο γύρο και τις αναπίτρεπτες «γκέλες» στις οποίες υπέπεσε.

Ο ρόλος του... ρυθμιστή μπορεί να μην ταιριάζει στο μέγεθος και την ιστορία του Παναθηναϊκού, ούτε στην ποιότητα του ρόστερ του, αλλά είναι αυτός με τον οποίον μπαίνει η ομάδα στα φετινά Play-Offs. Και ο λόγος είναι ο καταστροφικός πρώτος γύρος και οι πεταμένοι βαθμοί που θα μπορούσαν να τον είχαν τώρα πολύ κοντά στην κορυφή.

Ας τα πάρουμε με την σειρά. Την 2η αγωνιστική ο Παναθηναϊκός μένει στο 1-1 με τον Λεβαδειακό στην Λεωφόρο, έχοντας προηγηθεί από νωρίς, έχοντας χάσει σημαντικές ευκαιρίες και βλέποντας τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν με τον Βέρμπιτς τα τελευταία λεπτά. Την επόμενη αγωνιστική πάει να παίξει στο Πανθεσσαλικό με την Κηφισιά, προηγείται με 1-2 και τελικά δέχεται ανατροπή και γνωρίζει την ήττα (3-2).

5 πεταμένοι βαθμοί που ήδη θα ήταν αρκετοί για να έχει το «Τριφύλλι» στόχους στα Play-Offs. Την 9η αγωνιστική ήττα από τον Βόλο με 1-0 και την 13η ισοπαλία με την ΑΕΛ στην Λάρισα, με τον Τετέ να χάνει αδιανόητο τετ-α-τετ για το 1-3 στα τελευταία λεπτά και τους «βυσσινί» να ισοφαρίζουν στην εκπνοή (2-2). Άλλοι 5 βαθμοί!

Αν τώρα προσθέσουμε και τις απρόσμενες απώλειες του δεύτερου γύρου (1-1 με ΑΕΛ και 0-0 με Παναιτωλικό στην Λεωφόρο), την ισοπαλία με τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης» (1-1) όπου δεν δόθηκε πεντακάθαρο πέναλτι στον Γερεμέγεφ για να γίνει το 0-2 αλλά και τα δύο εντός έδρας ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, όπου δέχτηκε γκολ στις καθυστερήσεις (1-1 και 2-3 αντίστοιχα), γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι τα δεδομένα θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ διαφορετικά.

Τους μισούς από αυτούς τους βαθμούς να είχε κρατήσει ο Παναθηναϊκός, θα ήταν αυτή την στιγμή για τα καλά στην διεκδίκηση του τίτλου. Αν είχε πάρει περισσότερους από τους μισούς, μπορεί να ήταν και το φαβορί για να κόψει πρώτος το νήμα…

SDNA.gr

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

