Μεγάλες οι αποστάσεις, κρίσιμη η συνέχεια

Στην Λάρνακα δεν φανέρωσε τον καλό του εαυτό και έτσι οι αποστάσεις δεν μειώθηκαν

Με το αριστερό μπήκε ο ΑΠΟΕΛ στα πλέι οφ, καθώς ηττήθηκε 0-1 από την ΑΕΚ στην «Αρένα». Η ομάδα της πρωτεύουσας απείλησε ελάχιστα και ο προβληματισμός είναι ξανά ορατός για το αν μπορεί να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Γκαρσία βρίσκεται στο -7 από την 4η θέση που υπό προϋποθέσεις οδηγεί στην Ευρώπη και στο -9 από την 3η που οδηγεί στα σίγουρα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Είναι σαφές πως ο ΑΠΟΕΛ έχει να ανέβει ένα βουνό καθώς δεν εξαρτάται μόνο από τα δικά του πόδια, αν θα καταφέρει να αναρριχηθεί. Οι βαθμολογικές ελπίδες είναι υπαρκτές, όμως οι εμφανίσεις πρέπει να είναι τέτοιες που να πείθουν και να «κλειδώνουν» τρίποντο. Στην Λάρνακα δεν φανέρωσε τον καλό του εαυτό και έτσι οι αποστάσεις δεν μειώθηκαν.

Ουσιαστικά, η ομάδα της πρωτεύουσας καλείται να δώσει ό,τι έχει και δεν έχει για την κατάκτηση του κυπέλλου. Θα δώσει δύο σούπερ ντέρμπι (θα παίξει είτε με την ΑΕΛ, είτε με τον Απόλλωνα είτε με την Πάφο) κι έτσι ο δείκτης δυσκολίας θα ανέβει σημαντικά. Αύριο, 24 Μαρτίου, θα μπει στην κληρωτίδα και θα μάθει αντίπαλο. Άπαντες στον Αρχάγγελο θα είναι κληθούν να ετοιμαστούν σε απαραίτητο επίπεδο, αγωνιστικό και ψυχολογικό, ώστε να φτάσουν στον μεγάλο τελικό.

