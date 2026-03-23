Έπεσαν οι υπογραφές με Μάντζιο!

Φωτογραφία που… φανερώνει ανανέωση συνεργασίας με Άκη Μάντζιο είδε το φως της δημοσιότητας! Ο προπονητής της Εθνικής Κύπρου φαίνεται πως θα παραμείνει στο πόστο του, αφού έπεσαν οι υπογραφές με τον πρόεδρο της ΚΟΠ, Χάρη Λοϊζίδη.

Το υφιστάμενο συμβόλαιο του Ελλαδίτη τεχνικού ολοκληρωνόταν τον Ιανουάριο του 2027, ωστόσο η Ομοσπονδία κινήθηκε… άμεσα και αποτελεσματικά ώστε να παραμείνει στην θέση του προπονητή.

Ο πρόεδρος της ΚΟΠ παραχώρησε δηλώσεις πριν την προπόνηση της Εθνικής και μεταξύ άλλων επιβεβαίωση την ανανέωση της συνεργασίας όπως επίσης και την χρονική διάρκεια, η οποία είναι μέχρι το 2029.

Σε 10 παιχνίδια (επίσημα και φιλικά) η Εθνική μας με τον 56χρονο στον πάγκο κατέγραψε δύο νίκες, τρεις ισοπαλίες και πέντε ήττες. Ωστόσο, τα σημάδια βελτίωσης εντός των τεσσάρων γραμμών ήταν εμφανή.

Λίγο αργότερα, αναρτήθηκε και η ανακοίνωση: «Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του προπονητή της Εθνικής Ανδρών Απόστολου Μάντζιου μέχρι τον Ιανουάριο του 2029.

Το υφιστάμενο συμβόλαιο του Ομοσπονδιακού μας προπονητή είχε ισχύ μέχρι τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Η ΚΟΠ εκτιμώντας το έργο που έχει επιτελέσει ο κ. Μάντζιος και θέλοντας να του δείξει έμπρακτα την στήριξη και την εμπιστοσύνη της, προχώρησε σε πρόωρη επέκταση του σύμβολαίου του καθώς και των συνεργατών του.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η Εθνική μας θα πορευτεί με τον κ. Μάντζιο στην τεχνική της ηγεσία στο Nations League 2026 – 2027, τα προκριματικά του EURO 2028 και το Nations League 2027 – 2028.

Την συμφωνία με τον Απόστολο Μάντζιο ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζιδης στους ποδοσφαιριστές της Εθνικής πριν την έναρξη της σημερινής πρώτης προπόνησης για τα φιλικά με Λευκορωσία (26 Μαρτίου) και Μολδαβία (30 Μαρτίου).

“Το υφιστάμενο συμβόλαιο του προπονητή ολοκληρωνόταν σε μερικούς μήνες. Θεωρήσαμε σωστό να προχωρήσουμε από τώρα στην επέκταση του συμβολαίου για να δώσουμε ξεκάθαρο ορίζοντα στον προπονητή και στους ποδοσφαιριστές για το μέλλον. Έχουμε στόχους, έχουμε οράματα για την Εθνική ομάδα. Θέλουμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι” ανέφερε μιλώντας στα ΜΜΕ πριν την έναρξη της προπόνηση ο κ. Λοϊζίδης.

Στη φωτογραφία, ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης μαζί με τον κ. Μάντζιο, λίγο μετά την υπογραφή των συμβολαίων».