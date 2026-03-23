Οι Αζέροι στέλνουν τον αδερφό του Μαέ στην Ομόνοια!
Ρεπορτάζ του azerisport αναφέρει πως η Ομόνοια είναι ένας πιθανός προορισμός για τον 29χρονο στόπερ Σάμι Μαέ
Σύμφωνα λοιπόν με το εν λόγω μέσο, ο αδερφός του Ράιαν Μαέ ο οποίος αγωνίζεται ως στόπερ είναι πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στην Ομόνοια.
Αυτό που σημειώνουν είναι πως ο δανεισμός του Σάμι Μαέ στην Καραμπάχ από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ δεν φαίνεται πως θα συνεχιστεί και ήδη ο Ράιαν Μαέ πιέζει από την δική του πλευρά προκειμένου να γίνει η μεταγραφή στην Ομόνοια.
Όπως μαθαίνουμε από την πλευρά των πρασίνων, δεν τίθεται τέτοιο θέμα στην παρούσα φάση, καθώς η περίπτωση του Σάμι Μαέ, δεν ενδιαφέρει.