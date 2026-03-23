Τέλος και επίσημα από τη Σεβίλλη ο Αλμέιδα

Ο Ματίας Αλμέιδα αποτελεί πλέον παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Σεββίλης, με τη διοίκηση να παίρνει την απόφαση μετά από έκτακτη συνεδρίαση, λίγες ώρες μετά την ήττα από τη Βαλένθια.

Η εικόνα της ομάδας στη φετινή La Liga, όπου βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία και κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή.δη οι Σεβιγιάνοι εξετάζουν την επόμενη μέρα, με δύο προπονητές που έχουν περάσει από την Ελλάδα να βρίσκονται στη λίστα: ο Μανόλο Χιμένεθ, με θητεία στην ΑΕΚ, και ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ, που έχει καθίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Ο Αργεντινός τεχνικός είχε αναλάβει την ομάδα το περασμένο καλοκαίρι με πολυετές συμβόλαιο, ωστόσο η συνεργασία ολοκληρώθηκε πρόωρα, έχοντας απολογισμό 15 ήττες, 10 νίκες και 7 ισοπαλίες σε όλες τις διοργανώσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Σεβίλλης:

Ο Ματίας Αλμέιντα απολύθηκε από τη θέση του προπονητή της Σεβίλλης. Ο Αργεντινός προπονητής αποχωρεί από το στάδιο Ραμόν Σάντσεθ-Πιθχουάν μετά από 32 επίσημους αγώνες, 29 στη LaLiga και 3 στο Copa del Rey, μετά την άφιξή του στον σύλλογο της Νερβιόν το καλοκαίρι του 2015.

Η Σεβίλλη θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Ματίας Αλμέιντα και την ομάδα του για την εργασία τους κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών και του εύχεται καλή τύχη στις επόμενες επαγγελματικές του προκλήσεις».

Athletiko.gr