ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ: Στα αποδυτήρια ο Χάρης Λοϊζίδης, ανακοίνωσε τα ευχάριστα

Χαμόγελα ενθουσιασμού σκόρπισε στα αποδυτήρια η είδηση που αφορά στην ανανέωση συνεργασίας της ΚΟΠ με τον Άκη Μάντζιο.

Ο Ελλαδίτης τεχνικός υπέγραψε νέο συμβόλαιο (μέχρι τον Ιανουάριο του 2029) και ο Χάρης Λοϊζίδης ανήγγειλε τα ευχάριστα στα αποδυτήρια πριν την προπόνηση της Εθνικής μας.

Όπως φαίνεται από τις πιο κάτω φωτογραφίες, οι ποδοσφαιριστές υποδέχθηκαν με χαρά τα νέα, ενώ ο Μάντζιος χαιρέτησε έναν έναν ξεχωριστά. Είναι φανερός πως ο 56χρονος «έδεσε» με τους παίκτες καθώς τα σημάδια βελτίωσης και εντός των τεσσάρων γραμμών είναι ευδιάκριτα.
























