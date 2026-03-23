To Community Shield επιστρέφει στο Κάρντιφ έπειτα από 20 χρόνια!

Η FA γνωστοποίησε ότι η αναμέτρηση του Πρωταθλητή με τον Κυπελλούχο για το Community Shield θα διεξαχθεί στις 16 του Αυγούστου, στο Principality Stadium του Κάρντιφ.

Το συγκεκριμένο ματς θα επιστρέψει σε ουαλικό έδαφος για πρώτη φορά μετά το 2006, αφού το «Γουέμπλεϊ» δεν θα είναι διαθέσιμο, ελέω προγραμματισμένων συναυλιών.

Το Κάρντιφ είχε φιλοξενήσει το Community Shield από το 2001 έως και το 2006…

