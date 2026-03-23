Ο Ιρανός Ταρέμι αντάλλαξε φανέλα με τον Ισραηλινό Ναόρ

Ο Μεχντί Ταρέμι αντάλλαξε φανέλα με τον Γκόνι Ναόρ μετά το τέλος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ Novibet, σύμφωνα με ισραηλινά Μέσα, σε μια σκηνή που υπό φυσιολογικές συνθήκες δε θα προκαλούσε ιδιαίτερη αίσθηση.

Ωστόσο, το γεγονός ότι ο ένας κατάγεται από το Ιράν και ο άλλος από το Ισραήλ, χώρες που βρίσκονται σε έντονη σύγκρουση, έδωσε διαφορετική διάσταση στο περιστατικό, με αρκετούς να το ερμηνεύουν είτε ως απλή σύμπτωση είτε ως μια συμβολική κίνηση.

Πάντως, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, δεν έχει διευκρινιστεί αν ο Ταρέμι γνώριζε την εθνικότητα του αντιπάλου του τη στιγμή της ανταλλαγής, κάτι που αφήνει ανοιχτό το πώς θα πρέπει να ερμηνευτεί η συγκεκριμένη εικόνα.

