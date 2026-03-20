«Άκυρο» του Ατρομήτου για τη διεξαγωγή του Super Cup στο Περιστέρι
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Ατρόμητος αρνήθηκε να παραχωρήσει το γήπεδό του για τη διεξαγωγή του Super Cup, ανάμεσα στον Ηρακλή και την Καλαμάτα.
Το Σάββατο (28/03) ορίστηκε από τη διοργανώτρια αρχή να διεξαχθεί το Super Cup ανάμεσα στον πρωταθλητή του Α Ομίλου Ηρακλή και την πρωταθλήτρια του Β Ομίλου Καλαμάτα.
Ωστόσο, το γήπεδο ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό, αφού μια λύση ήταν το Δημοτικό Γήπεδο του Περιστερίου, αλλά ο Ατρόμητος αρνήθηκε να το παραχωρήσει.
Κάπως έτσι, πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση, με το ΟΑΚΑ επίσης να έχει πέσει στο τραπέζι.