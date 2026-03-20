ΠΑΟΚ: Ανεβάζει στροφές ο Γιακουμάκης

ΠΑΟΚ: Ανεβάζει στροφές ο Γιακουμάκης

Ευχάριστα με τον Γιώργο Γιακουμάκη στη σημερινή προπόνηση, καθώς ακολούθησε μέρος της προπόνησης.

Την προετοιμασία του για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο για την 26η και τελευταία αγωνιστική της Stoiximan Super League συνεχίζει ο ΠΑΟΚ.

Στη σημερινή ημέρα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τον Γιώργο Γιακουμάκη να βγάζει μέρος της προπόνησης. Ο Έλληνας στράικερ ανεβάζει ρυθμούς και αναμένεται να προλάβει, κατά πάσα πιθανότητα, το ματς στο «Πανθεσσαλικό».

Την ίδια ώρα, οι Αντρίγια Ζίφκοβιτς και Τζόντζο Κένι υποβλήθηκαν ξανά σε θεραπεία και παραμένουν εκτός.

Η μέρα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, ακολούθησαν ασκήσεις τακτικής, που αφορούσαν τόσο την επιθετική, όσο και την αμυντική προσέγγιση του επικείμενου αγώνα, ενώ στο φινάλε διεξήχθη και οικογενειακό δίτερμα.

Το Σάββατο (21/03) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσει οδικώς για Βόλο.

Λίβερπουλ: «Είμαστε αηδιασμένοι από την απάνθρωπη και δειλή ρατσιστική συμπεριφορά στον Κονατέ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εβάντρο: «Νιώθω σαν στο σπίτι μου στην Ομόνοια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Χωρίς Ρονάλντο στα φιλικά του Μαρτίου η Πορτογαλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άγγιξε το μετάλλιο ο Π. Χριστοδουλίδης στο Grand Slam της Τιφλίδας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι ενδεκάδες στο Ομόνοια Αραδίππου - Ένωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ποιοι «παίζουν» για αντικαταστάτες του Βαλβέρδε στον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Βόμβα» από τον ιδιοκτήτη των Μπακς: «Ο Γιάννης είτε θα ανανεώσει είτε θα γίνει trade»

NBA

|

Category image

ΠΑΟΚ: Ανεβάζει στροφές ο Γιακουμάκης

Ελλάδα

|

Category image

Ανόρθωση: Απρόοπτο με Μ.Ηλία, ευχάριστα με Κίς

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Θα πρέπει να κερδίσει και την κούραση

ΑΕΚ

|

Category image

Ολυμπιακός: Μία αγωνιστική σε Φουρνιέ, χάνει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

EUROLEAGUE

|

Category image

Στενεύει ο κλοιός για τον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Άκυρο» του Ατρομήτου για τη διεξαγωγή του Super Cup στο Περιστέρι

Ελλάδα

|

Category image

«Γιατί όχι κι εμείς;»-Η Γουινέα ζητά να της απονείμουν το Κόπα Άφρικα του 1976 μετά την δικαίωση του Μαρόκου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ποινικό αδίκημα στην Αγγλία η είσοδος σε γήπεδο χωρίς εισιτήριο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη