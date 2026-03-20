ΠΑΟΚ: Ανεβάζει στροφές ο Γιακουμάκης

Την προετοιμασία του για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο για την 26η και τελευταία αγωνιστική της Stoiximan Super League συνεχίζει ο ΠΑΟΚ.

Στη σημερινή ημέρα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τον Γιώργο Γιακουμάκη να βγάζει μέρος της προπόνησης. Ο Έλληνας στράικερ ανεβάζει ρυθμούς και αναμένεται να προλάβει, κατά πάσα πιθανότητα, το ματς στο «Πανθεσσαλικό».

Την ίδια ώρα, οι Αντρίγια Ζίφκοβιτς και Τζόντζο Κένι υποβλήθηκαν ξανά σε θεραπεία και παραμένουν εκτός.

Η μέρα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, ακολούθησαν ασκήσεις τακτικής, που αφορούσαν τόσο την επιθετική, όσο και την αμυντική προσέγγιση του επικείμενου αγώνα, ενώ στο φινάλε διεξήχθη και οικογενειακό δίτερμα.

Το Σάββατο (21/03) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσει οδικώς για Βόλο.

