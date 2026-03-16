Εθνική: Οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τις αναμετρήσεις με Παραγουάη και Ουγγαρία

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την αποστολή της Εθνικής για τις φιλικές αναμετρήσεις με την Παραγουάη και την Ουγγαρία.

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει κατά σειρά στα τέλη Μαρτίου την Παραγουάη (27/3, Καραϊσκάκης) και την Ουγγαρία (31/3, Puskas Arena) στο πλαίσιο διεθνών φιλικών αναμετρήσεων, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να γνωστοποιεί την Δευτέρα (16/3) τις κλήσεις του για τα συγκεκριμένα παιχνίδια.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικος συμπεριέλαβε συνολικά 25 ποδοσφαιριστές στην γαλανόλευκη αποστολή, με τους Τσιφτσή και Κοντούρη να καλούνται για πρώτη φορά και τους Μάνταλο και Σιώπη να μένουν εκτός.

Αναλυτικά η αποστολή: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Τσιφτσής, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη.

