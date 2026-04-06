Αποφόρτιση στον Παναθηναϊκό μετά την ισοπαλία της Τούμπας

Ο Παναθηναϊκός έφραξε τον δρόμο του ΠΑΟΚ, μένοντας στο 0-0 στην Τούμπα για την πρεμιέρα των playoffs.

Οι πράσινοι προπονήθηκαν στο Κορωπί το απόγευμα της Μ. Δευτέρας, με τους βασικούς της χθεσινής αναμέτρησης να ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κατοχής μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Σε ό,τι αφορά τους τραυματίες, ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν ακολούθησε ξανά ατομικό πρόγραμμα, ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Τζούριτσιτς, Κάτρης και Σισοκό, μαζί με τον Σωτήρη Κοντούρη.