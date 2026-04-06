Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Σε ανάρτησή της η Άννα-Μαρία Λουτσέσκου δεν άντεξε και ξέσπασε κατά των δημοσιογράφων στην Ρουμανία για την κάκιστη συμπεριφορά τους και παντελή έλλειψη σεβασμού προς το πρόσωπό αυτής και των μελών της οικογένειάς της.

Η σύζυγος του Ραζβάν Λουτσέσκου ταξίδεψε χθες μαζί του και την κόρη τους στη Ρουμανία μετά το τέλος του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για να επισκεφθεί τον Μιρτσέα Λουτσέσκου ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Βουκουρεστίου σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Άννα-Μαρία περιγράφει τη συμπεριφορά των Ρουμάνων δημοσιογράφων που ήταν έξω από το νοσοκομείο…

«Εκθέτω μόνο τα επαγγελματικά μου συναισθήματα δημοσίως, και ακόμα και τότε, πολύ σπάνια. Ποτέ δεν δημοσιοποίησα την παραμικρή λεπτομέρεια της οικογενειακής μου ζωής. Κι όμως, στο αυτοκίνητο χθες το βράδυ, εγώ και η κόρη μου, καταλήξαμε να κρυβόμαστε κάτω από τα καθίσματα. Αυτό ήταν ταπεινωτικό. Αυτό ήταν επώδυνο. Η αίσθηση ήταν βαθιά επεμβατική, δύσκολο να περιγραφεί διαφορετικά.Ένιωσα την ανάγκη να πάω στους δημοσιογράφους και να τους παρακαλέσω να σταματήσουν. Αλλά συνειδητοποίησα ότι οποιαδήποτε χειρονομία σαν αυτή θα γύριζε τις κάμερες και θα πρόσθεσε άλλη μια σειρά στο ίδιο σόου. Αυτό πόνεσε πολύ», ανέφερε.

