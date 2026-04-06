Μία καλή... ένεση αυτοπεποίθησης

Είχε χαλάσει το κλίμα στην ΑΕΛ μετά τις συνεχόμενες ήττες. Και πριν το καθοριστικό πρώτο ραντεβού με την Πάφος FC για τα ημιτελικά του κυπέλλου, το διπλό με μία καλή εμφάνιση ήταν ό,τι χρειαζόταν για να... ντοπαριστεί για τον αγώνα της Τετάρτης (08/04) απέναντι στην Πάφος FC. Σίγουρα δεν είναι για να πετά στα σύννεφα, όμως ηταν μία νίκη που δίνει αυτοπεποίθηση που είχε κλονιστεί. Χαμόγελα υπάρχουν και για τον Ζακάρια Σαβό που βρήκε δίχτυα έπειτα από δύο μήνες.

Ο Ούγκο Μαρτίνς προσπάθησε στο τέλος του αγώνα να ντοπάρει τους παίκτες του με τη δήλωση: «Αν έχουμε αυτό τον χαρακτήρα μπορούμε να κερδίσουμε οποιαδήποτε ομάδα». Και ελπίζει πως την προσεχή Τετάρτη, η ΑΕΛ θα είναι ακόμη πιο αποφασισμένη. Εκτός λόγω τιμωρίας θα είναι ο Ζόκε.

Στο μεταξύ, η διοίκηση της ΑΕΛ ανταμείβει τον κόσμο που βρέθηκε στο ματς με την Ομόνοια Αραδίππου, σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, του προσφέρει δωρεάν εισιτήριο για τη ρεβάνς κυπέλλου με την Πάφος FC (22/04), όπως επίσης και στους εναπομείντες αγώνες της β’ φάσης του πρωταθλήματος.