ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μία καλή... ένεση αυτοπεποίθησης

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Χαμόγελα υπάρχουν και για τον Ζακάρια Σαβό που βρήκε δίχτυα έπειτα από δύο μήνες

Είχε χαλάσει το κλίμα στην ΑΕΛ μετά τις συνεχόμενες ήττες. Και πριν το καθοριστικό πρώτο ραντεβού με την Πάφος FC για τα ημιτελικά του κυπέλλου, το διπλό με μία καλή εμφάνιση ήταν ό,τι χρειαζόταν για να... ντοπαριστεί για τον αγώνα της Τετάρτης (08/04) απέναντι στην Πάφος FC. Σίγουρα δεν είναι για να πετά στα σύννεφα, όμως ηταν μία νίκη που δίνει αυτοπεποίθηση που είχε κλονιστεί. Χαμόγελα υπάρχουν και για τον Ζακάρια Σαβό που βρήκε δίχτυα έπειτα από δύο μήνες.

Ο Ούγκο Μαρτίνς προσπάθησε στο τέλος του αγώνα να ντοπάρει τους παίκτες του με τη δήλωση: «Αν έχουμε αυτό τον χαρακτήρα μπορούμε να κερδίσουμε οποιαδήποτε ομάδα». Και ελπίζει πως την προσεχή Τετάρτη, η ΑΕΛ θα είναι ακόμη πιο αποφασισμένη. Εκτός λόγω τιμωρίας θα είναι ο Ζόκε.

Στο μεταξύ, η διοίκηση της ΑΕΛ ανταμείβει τον κόσμο που βρέθηκε στο ματς με την Ομόνοια Αραδίππου, σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, του προσφέρει δωρεάν εισιτήριο για τη ρεβάνς κυπέλλου με την Πάφος FC (22/04), όπως επίσης και στους εναπομείντες αγώνες της β’ φάσης του πρωταθλήματος.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΑΕΛ

|

Category image

Ανάλυση διαιτησίας: «Πολλά λάθη και στον πειθαρχικό έλεγχο δείχνοντας εύκολα κάποιες κίτρινες και χάνοντας άλλες»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τελικά ποιος κατέκτησε το Κόπα Άφρικα;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο έχουν συναντηθεί… ακόμη περισσότερες φορές από τις 6 φετινές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόωρος αποκλεισμός για Τσιτσιπά στο Μόντε Κάρλο

Τένις

|

Category image

Αρχίζει τις συναντήσεις με τον κόσμο ο ΑΠΟΕΛ: Το πρόγραμμα για τον Απρίλιο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Σήκωσε ξανά ψηλά την κυπριακή σημαία ο Μάριος Γεωργίου, αργυρό μετάλλιο στο Κάιρο!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Βράζουν» για τη διαιτησία: Αποφάσεις που ξεσήκωσαν μπόλικη... σκόνη και κοινό αίτημα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Oι ενδεκάδες στο Ακρίτας - Ε.Ν. Ύψωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έκανε το back2back ο Τριπτόλεμος!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

14χρονο ball-boy έκλεψε το σκονάκι του Ντοναρούμα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έσπασε το φράγμα των τριακοσίων χιλιάδων!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πολύ κοντά στην ανανέωση Λίβερπουλ και Κονατέ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προπονήθηκε και παίρνει θέση βασικού ο Κέιν στο Ρεάλ Μαδρίτης-Μπάγερν Μονάχου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τελευταία… ευκαιρία για τον Σλοτ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη