Κρατά την ουσία ο Ρωσταντής, πικραμένος μα αισιόδοξος ο Οκκάς

Διαφορετικά συναισθήματα από τους δύο προπονητές μετά το νικηφόρο πέρασμα της Ε.Ν Ύψωνα από το «Στέλιος Κυριακίδης», όπου επικράτησε 2-0 του Ακρίτα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις των προπονητών:

Ρωσταντής (Ε.Ν Ύψωνα): «Είχαμε αρκετό άγχος πριν το παιχνίδι. Πήραμε την ουσία από το πρώτο μέρος, αυτό κρατάμε. Περιμέναμε πίεση στο δεύτερο, όμως το χειριστήκαμε ουσιαστικά. Ο Ζάντρο έδειξε τις ικανότητες του και τον ευχαριστούμε γι’ αυτό. Μπορούσαμε να τελειώσουμε το ματς, είχαμε πολλές προϋποθέσεις. Κρατάμε την ουσία, τους τρεις βαθμούς και προχωράμε προς τον στόχο μας».

Οκκάς (Ακρίτας): «Αν μπορώ να το πω αυτό, ήταν δύο διαφορετικά ημίχρονα. Στο πρώτο κάπου δεν δώσαμε αυτά που θέλαμε, να κρατήσουμε μπάλα και να αναπτυχθούμε. Υπήρχε νευρικότητα. Δυστυχώς ο αντίπαλος σκόραρε σε κάποιες φάσεις που δεν έπρεπε να δεχθούμε γκολ. Μπορούσαμε να μην τα δεχθούμε. Μένουμε με την πικρία και την αισιοδοξία του δευτέρου μέρους. Δεν είχαμε τον παίκτη που θα έβαζε το γκολ και να μπορούσαμε να διεκδικήσουμε. Είχαμε κάποιες καλές ευκαιρίες, η μια μπορεί να είναι highlight για τον τερματοφύλακα. Παραμένει δύσκολο το έργο μας, θα συνεχίσουμε με αφοσίωση να κυνηγήσουμε τα επόμενα παιχνίδια. Ελπίζουμε σε πιο καλό αποτέλεσμα για να μείνουμε ζωντανοί. Συγχαρητήρια στα παιδιά γιατί το δεύτερο ημίχρονο μας ανήκει».