Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον υψηλό βαθμό δυσκολίας του

Σε ρυθμό Ρεάλ Μαδρίτης κινείται ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Πειραιά υποδέχεται τους Μαδριλένους και ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήγησε τι πρέπει να κάνει η ομάδα του για να φτάσει στη νίκη, δίνοντας το σύνθημα και για το φίνις της regular season.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

Για το ματς: «Νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι πολύ σημαντικό ματς. Έχει πολλές δυνατότητες η Ρεάλ με μόνο μια ήττα εντός. Είναι από τις καλύτερες άμυνες της διοργάνωσης. Επιτρέπει τις λιγότερες ασίστ στον αντίπαλο και θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο. Έχουν εξαιρετικό προπονητή και μέγεθος ως ομάδα και ειναι ο ισχυρός διεκδικητής του Φάιναλ Φορ».

Για τραυματίες: «Έχει υπάρξει συσσώρευση κόπωσης, αλλά όχι κάτι σημαντικό. Δεν έχουμε προπονήσεις, αλλά μόνο βίντεο και ανάλυση αντιπάλων».

Για τα πλέι οφς και την πρώτη θέση: «Με τρεις νομίζω θα είμαστε πρώτοι. Αλλά επειδή υπάρχουν και άλλα αποτελέσματα που παίζουν ρόλο εμείς θέλουμε να κερδίσουμε αύριο και να κυνηγήσουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε. Στόχος μας ήταν τα πλέι οφς και θα είναι σημαντικό να έχουμε πλεονέκτημα. Όποιος παίξει εκεί θα είναι δυνατή ομάδα. Κάθε φορά να φτάσεις σε φαιναλ φορ είναι δύσκολο και έχει υποβαθμιστεί ότι τα καταφέραμε εμείς. Κοιτάμε μόνο το αυριανό ματς».

Για τον Φαλ: «Δεν είναι ματς που προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Θα θέλαμε να τον βάλουμε νωρίτερα 2-3 ματς. Θα δούμε αν θα είναι στη δωδεκάδα. Είναι σε καλή κατάσταση. κανει προπονήσεις και είναι υγιείς. Πρέπει να βρούμε εμείς μια κατάλληλη ευκαιρία».

Για τις 300 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό: «Αυτό έχει να κάνει κατά βάση με τους προέδρους που εμπιστεύονται ανθρώπους. Το κάνουν με ξεχωριστό τρόπο. Προφανώς έχει παίξει ρόλο η νίκη και οι επιτυχίες και οι τίτλοι και το μπάσκετ που παίζουμε. Δεν ήξερα καν την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι δεύτερος κλπ. Το να μένεις σε έναν τέτοιο πάγκο τόσα χρόνια είναι πολύ δύσκολο, αλλά το απολαμβάνω. Έχουν όλα φοβερή πίεση και νιώθω πολύ χαρούμενος, αλλά καλύτερα να το αποτιμήσουμε στο τέλος».

Για τον Ντόρσεϊ: «Θα παίξει κανονικά και θα είναι διαθέσιμος. Τσακώθηκα μαζί του το είδατε όλοι και για αυτό δεν έπαιξε. Το έχω πει όμως ότι είναι σύνηθες το φαινόμενο να αξιώνω κάτι από παίκτες και να υπάρχει ένταση. Ο Ντόρσεϊ δεν τιμωρήθηκε για κάτι άλλο πέρα από το ματς. Εγώ δεν είμαι κάποιος τρελός που θα θέσω κάποιον σημαντικό παίκτη εκτός. Ήταν στιγμιαίο».

Καθιερώνεται σταδιακά ο Πουρσαϊτίδης

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η κατρακύλα συνεχίζεται

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Θα κάνει καλό Πάσχα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Καμορανέζι: Η δουλειά του έφερε αναγνώριση από τον Σύνδεσμο Προπονητών

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

