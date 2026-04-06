«Αδίστακτο» δίδυμο στον δρόμο για το 22ο

Συνεχίζει να ζει το όνειρό της η Ομόνοια, η οποία πλησιάζει όλο και περισσότερο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η νίκη επί της Πάφος FC (2-0) έδωσε απαντήσεις στον όποιο προβληματισμό δημιουργήθηκε μετά την ισοπαλία με τον Άρη (2-2). Οι πράσινοι ήταν εντυπωσιακοί στο πρώτο ημίχρονο και έβαλαν τις βάσεις για το τρίποντο, ενώ στο δεύτερο, με επαγγελματικό πρόσωπο, κλείδωσαν τη νίκη που τους διατηρεί σε απόσταση ασφαλείας.

Το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ δείχνει ικανό και σίγουρο πως μπορεί να κόψει πρώτο το νήμα. Δεν δίνει δικαιώματα και δικαίως βρίσκεται στο ρετιρέ εδώ και εβδομάδες. Παράλληλα, η Ομόνοια «κέρδισε» και τις απουσίες του πρόσφατου παρελθόντος. Οι Αγκουζούλ και Κίτσος έχασαν τη σεζόν στα… μισά, ενώ μικροτραυματισμοί δεν έλειψαν για τους Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς και Μασούρα, που θεωρούνται βασικές επιλογές. Επιπρόσθετα, έχασε τον Φαμπιάνο και την τέταρτη χειμερινή μεταγραφή (Μαγιαμπέλα). Στα πιτς και ο Ουζόχο.

Δεδομένου λοιπόν των πιο πάνω συνθηκών, το πρόσημο είναι θετικό για την Ομόνοια και τον Μπεργκ. Στο πρωτάθλημα, που τέθηκε εξαρχής ο βασικός στόχος της τρέχουσας σεζόν, η Ομόνοια είχε και έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτησή του, χάρη στη δική της ποιότητα και τη δική της απόδοση. Ο Μπεργκ δικαιώνει τις προσδοκίες της διοίκησης και του κόσμου, καθώς οι δύο πλευρές πιστώνουν στον ίδιο τον Νορβηγό την αξιόλογη πορεία της ομάδας τους.

Ταυτόχρονα, δεν θα μπορούσαν να μην πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας στους Μαέ και Σεμέδο. Μόνο στον πρώτο εγχώριο θεσμό, σκόραραν από 17 γκολ (!) και έχουν αναπτύξει μια προσωπική «κόντρα» για το ποιος θα πετύχει τα περισσότερα στην τρέχουσα περίοδο. Η υπομονή και επιμονή της τεχνικής ηγεσίας για τον Μαέ, ο οποίος ανακοινώθηκε… αργά (27/08/2025), άξιζε τον κόπο, καθώς αφ’ ενός κούμπωσε στο πλάνο του Μπεργκ και αφετέρου έχει αναπτύξει ισχυρό «δέσιμο» με τους συμπαίκτες του στον επιθετικό τομέα.

Όσον αφορά τον Σεμέδο διανύει την πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του και ετοιμάζεται να πάει… φουριόζος στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η όποια συζήτηση για ανανέωση μπαίνει στον πάγο λόγω της προτεραιότητας της κατάκτησης του τίτλου, όμως η επιθυμία της Ομόνοιας να τον κρατήσει είναι δεδομένη. Ο ίδιος πάντως φαίνεται πως απολαμβάνει τα όσα ζει στο «Ηλίας Πούλλος».

Μάλιστα αμφότεροι είναι οι μοναδικοί σκόρερ κόντρα στην Πάφος FC στις τρεις νικηφόρες αναμετρήσεις, καθώς σκόραραν 8 γκολ (!).