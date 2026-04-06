ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Η Πάφος FC δεν πατά καλά και φάνηκε ξανά στο ΓΣΠ

Με την 8η ήττα στο πρωτάθλημα, η Πάφος FC παρέδωσε το στέμμα της πρωταθλήτριας.

 Στο ΓΣΠ, απέναντι στην Ομόνοια, μπορούσε να επανέλθει στο... κόλπο αλλά, από την αρχή της αναμέτρησης, έδειξε ξανά πως στη μετά Καρσέδο εποχή δεν θυμίζει σε τίποτα την ομάδα που ώς στις αρχές του Ιανουαρίου έβγαζε άλλη σπίθα και έδειχνε ικανή για όλα. Ουσιαστικά έχασε πριν το καταλάβει αφού στο 20λεπτο ήταν πίσω στο σκορ με 2-0. Και δεν αντέδρασε ποτέ με ουσία αφού ολοκλήρωσε τον αγώνα χωρίς τελική στον στόχο!

Mεγάλη είναι η μουρμούρα για τον Άλμπερτ Θελάδες που δεν έχει βάλει πουθενά τη σφραγίδα του, έχοντας συμπληρώσει τρεις μήνες στον πάγκο. Όπως οδηγούνται τα πράγματα στο πρωτάθλημα και τη μη δεδομένη εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου μιας και παραμένει στην 4η θέση, το κύπελλο ίσως αποτελέσει σωσίβιο.

Και πάει στον αγώνα της Τετάρτης (08/04) στη Λεμεσό με κατήφεια και προβληματισμό. Νέα αποτυχία ίσως φέρει εξελίξεις. Επιστρέφει από τιμωρία ο Σούνιτς και μάλλον θα πάρει και φανέλα βασικού.

