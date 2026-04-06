Ανάλυση διαιτησίας: «Πολλά λάθη και στον πειθαρχικό έλεγχο δείχνοντας εύκολα κάποιες κίτρινες και χάνοντας άλλες»

Την διαιτησία του Άντρις Τρεϊμάνις από το παιχνίδι ανάμεσα στην Ομόνοια και την Πάφο FC, σχολίασε ο πρώην διεθνής διαιτητής και παρατηρητής της UEFA, Ανδρέα Γεωργίου, στην εκπομπή «Total Green».

Αναλυτικά:

Στο 11’: Η ΟΜΟΝΟΙΑ ανοίγει το σκορ. Δεν υπάρχει χέρι από τον Μάε που στη συνέχεια δίνει στον Σεμέδο για το 1-0. Σωστά μέτρησε το γκολ.

Στο 20’: Γίνεται το 2-0 με τον Μαέ. Δεν υπάρχει οφσάιτ στην πάσα που προηγήθηκε από τον Εβάντρο στον Σεμέδο. Σωστά μέτρησε το γκολ.

Στο 43’: Πετυχαίνει γκολ η Πάφος με τον Μπρούνο, το οποίο ακυρώνεται μέσω VAR. Ειδικά στην τελευταία επαναληπτική προβολή φαίνεται ξεκάθαρα η κίνηση του Μπρούνο και πως η μπάλα βρίσκει στο χέρι του για να πάει στα δίκτυα. Σωστά ακυρώθηκε το γκολ.

Στο 48’: Χαμένη κίτρινη κάρτα στον Ζαζά για μαρκάρισμα πάνω στον Κουλιμπαλί.

Στο 56’: Λανθασμένα κιτρινίζει τον Κουλιμπαλί για ένα απλό φάουλ.

Στο 63’: Εδώ λανθασμένα δεν άφησε το πλεονέκτημα σε αυτή τη φάση.

Στο 66’: Κάνει φάουλ ο Κορρέια πάνω στον Ντιουνγκού αλλά λανθασμένα δεν βλέπει κίτρινη κάρτα.

Στο 79’: Πάνω στη γραμμή του πλαγίου και ενώ ο Εβάντρο είναι με πλάτη, κάνει τακουνάκι προσπαθώντας να βρει τη μπάλα αλλά βρίσκει λίγο στο εσωτερικό μέρος του ποδιού τον αντίπαλό του. Σωστά δεν βγήκε εδώ 2η κίτρινη στον Εβάντρο.

Στο 85’: Εδώ έπρεπε να δοθεί επιθετικό φάουλ στον Μασούρα αλλά η φάση συνεχίστηκε και έδωσε κόρνερ.

Αξιολόγηση: Ο διαιτητής σε ένα δύσκολο αγώνα δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του αγώνα, έχοντας κακή εξωτερική εικόνα. Είχε απλά μια ικανοποιητική απόδοση με σημαντικά σημεία προς βελτίωση. Είχε κακή διαχείριση σε όλο τον αγώνα. Δεν αναγνώριζε σωστά τα φάουλ με αποτέλεσμα να δημιουργήσει ένταση μεταξύ παικτών και φιλάθλων. Στην έναρξη και στην επανέναρξη ήταν σωστός. Στο πλεονέκτημα χρειάζεται βελτίωση. Είχε καλή φυσική κατάσταση αλλά έδειξε αναποφάσιστος σε αρκετές φάσεις με αρκετά καθυστερημένα σφυρίγματα. Δεν είχε ούτε πρόληψη στο παιχνίδι του και δεν χρησιμοποίησε σωστά τη γλώσσα σώματος. Πολλά λάθη και στον πειθαρχικό έλεγχο δείχνοντας εύκολα κάποιες κίτρινες και χάνοντας άλλες πιο εμφανέστατες.

Βαθμός διαιτητή: 8.0, ικανοποιητική διαιτησία με σημαντικά σημεία προς βελτίωση.

Βαθμός VAR: 7.0, δεν χρειάστηκε να παρέμβει οπουδήποτε.