Τελικά ποιος κατέκτησε το Κόπα Άφρικα;

Ο τελικός του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025 έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο παράδοξα και αμφιλεγόμενα γεγονότα στην ιστορία του αφρικανικού ποδοσφαίρου. Ένας αγώνας που παίχτηκε, κρίθηκε, πανηγυρίστηκε και ολοκληρώθηκε κανονικά στο γήπεδο, αλλά δύο μήνες αργότερα εξακολουθεί να μην έχει επίσημο νικητή. Το Μαρόκο και η Σενεγάλη διεκδικούν τον τίτλο με δύο εντελώς διαφορετικές αφηγήσεις, ενώ η CAF βρίσκεται στο επίκεντρο κατηγοριών για ασυνέπεια, αντιφάσεις και αδυναμία να επιβάλει μια ξεκάθαρη απόφαση.

Σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, η Le Monde δημοσίευσε ένα εκτενές και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, βασισμένο σε πέντε επίσημες αναφορές διαιτητών, παρατηρητών και στελεχών της διοργάνωσης, καθώς και στα νομικά υπομνήματα των δύο ομοσπονδιών. Το γαλλικό μέσο φωτίζει λεπτό προς λεπτό το πώς ένας τελικός που ξεκίνησε ως γιορτή εξελίχθηκε σε σκηνικό χάους: Από την αποχώρηση των Σενεγαλέζων στα αποδυτήρια και τα επεισόδια στις εξέδρες, μέχρι τις ενστάσεις, τις αντικρουόμενες αποφάσεις της CAF και την προσφυγή στο CAS.

Το αποτέλεσμα είναι πρωτοφανές: Ένα τρόπαιο που έχει ήδη πανηγυριστεί και από τις δύο πλευρές, αλλά δεν έχει επίσημα απονεμηθεί σε καμία! Και το ερώτημα παραμένει αμείλικτο: Ποιος κατέκτησε τελικά το Κόπα Άφρικα;

Το χάος του Ραμπάτ: Ένας τελικός που εκτροχιάστηκε

Στις 18 Ιανουαρίου, στο κατάμεστο Prince-Moulay-Abdellah του Ραμπάτ, ο τελικός Μαρόκου-Σενεγάλης εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ταραχώδεις και αμφιλεγόμενες αναμετρήσεις στην ιστορία του Κόπα Άφρικα. Η Le Monde, η οποία είχε πρόσβαση σε πέντε επίσημες αναφορές διαιτητών, παρατηρητών και στελεχών της CAF, περιγράφει με λεπτομέρειες πώς ένα παιχνίδι που ξεκίνησε ως γιορτή μετατράπηκε σε σκηνικό χάους, έντασης και πρωτοφανούς σύγχυσης.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλείται η γαλλική εφημερίδα, στο 97' οι Σενεγαλέζοι αντέδρασαν έξαλλα στην απόφαση του διαιτητή να καταλογίσει πέναλτι υπέρ του Μαρόκου. Η ένταση ήταν τέτοια, ώστε ο προπονητής Παπέ Τιαό έδωσε εντολή στους παίκτες του να αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο και να κατευθυνθούν στα αποδυτήρια, εγκαταλείποντας προσωρινά τον τελικό. Η εικόνα αυτή, με τους παίκτες να φεύγουν εν μέσω αποδοκιμασιών και σύγχυσης, καταγράφηκε λεπτομερώς στις αναφορές των αξιωματούχων.

Μόνο ο Σαντιό Μανέ παρέμεινε στο γήπεδο, προσπαθώντας να ηρεμήσει την κατάσταση και να πείσει τους συμπαίκτες του να επιστρέψουν. Παράλληλα, στις εξέδρες επικρατούσε χάος: Οπαδοί και αστυνομία συγκρούστηκαν, με την αντι-ταραχών μονάδα να επεμβαίνει για να αποκαταστήσει την τάξη. Η διακοπή διήρκεσε περίπου δώδεκα λεπτά, με το γήπεδο να βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτης αναστάτωσης.

Το πέναλτι εκτελέστηκε τελικά από τον Μπραχίμ Ντίαθ, ο οποίος επέλεξε πανένκα, αλλά ο Έντουαρντ Μεντί μπλόκαρε εύκολα. Η παράταση που ακολούθησε βρήκε τον Παπέ Γκεγιέ να σκοράρει και να δίνει τη νίκη στον Σενεγάλη, σε ένα ματς που είχε ήδη ξεφύγει από κάθε λογική ποδοσφαιρικής κανονικότητας.

Μετά το σφύριγμα: Εντάσεις, επεισόδια και καταγγελίες

Η λήξη του αγώνα δεν έφερε ηρεμία. Αντίθετα, άνοιξε έναν νέο κύκλο εντάσεων. Ο πρίγκιπας Ρασίντ, αδελφός του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ', αρνήθηκε να παραδώσει το τρόπαιο στους νικητές, ενώ στους διαδρόμους του σταδίου σημειώθηκαν λεκτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ παραγόντων των δύο ομοσπονδιών. Η Le Monde αναφέρει ότι οι τόνοι ανέβηκαν επικίνδυνα, με εκατέρωθεν κατηγορίες και προσβολές.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Παπέ Τιαό αποδοκιμάστηκε έντονα από Μαροκινούς δημοσιογράφους, οι οποίοι σηκώθηκαν και αποχώρησαν, φωνάζοντας συνθήματα. Η διαδικασία διακόπηκε για λόγους ασφαλείας, καθώς η ένταση μεταφέρθηκε και μεταξύ δημοσιογράφων των δύο χωρών.

Την ίδια ώρα, τρεις Σενεγαλέζοι παίκτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο λόγω «δηλητηρίασης» στα αποδυτήρια, χωρίς να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις. Δεκαοκτώ οπαδοί συνελήφθησαν για επεισόδια εντός και εκτός γηπέδου. Το σκηνικό θύμιζε περισσότερο πολιτική κρίση παρά αθλητική διοργάνωση.

Η μάχη στα χαρτιά: Δύο αποφάσεις, δύο νικητές

Η επόμενη πράξη του δράματος παίχτηκε εκτός γηπέδου. Η Μαροκινή Ομοσπονδία κατέθεσε ένσταση, επικαλούμενη το άρθρο που προβλέπει ήττα στα χαρτιά για ομάδα που εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο χωρίς άδεια του διαιτητή. Για το Μαρόκο, η αποχώρηση των Σενεγαλέζων ήταν ξεκάθαρη παράβαση.

Η Σενεγάλη απάντησε ότι ο διαιτητής επέτρεψε τη συνέχιση του αγώνα, άρα δεν υπάρχει εγκατάλειψη. Η πειθαρχική επιτροπή της CAF συμφώνησε αρχικά με αυτή τη θέση, διατηρώντας τον Σενεγάλη ως πρωταθλητή, αλλά επιβάλλοντας βαριά πρόστιμα και τιμωρίες.

Ωστόσο, στις 17 Μαρτίου, το δευτεροβάθμιο όργανο της CAF ανέτρεψε την απόφαση και κήρυξε τον Σενεγάλη ηττημένο με 3-0 στα χαρτιά. Παρά το σοκ που προκάλεσε η απόφαση, η Le Monde αποκαλύπτει ότι το σκεπτικό της επιτροπής αναφέρει πως δεν έχει αρμοδιότητα να απονείμει τρόπαιο. Έτσι, η CAF δεν έχει ανακοινώσει επίσημο νικητή.

Δύο χώρες πανηγυρίζουν, καμία δεν έχει επίσημο τίτλο

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο παράδοξη. Η Σενεγάλη πανηγύρισε κανονικά: Έραψε δεύτερο αστέρι στη φανέλα, περιέφερε το τρόπαιο στη χώρα, έλαβε τα 10 εκατ. δολάρια της CAF και τιμήθηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το τρόπαιο παρουσιάστηκε ακόμη και στο Stade de France, μπροστά σε 68.000 θεατές.

Το Μαρόκο, από την άλλη, πανηγύρισε σε φιλικό στη Γαλλία, αλλά χωρίς να προσθέσει αστέρι, περιμένοντας την απόφαση του CAS. Η ομοσπονδία του βασιλείου επιμένει ότι ο τίτλος της ανήκει βάσει κανονισμών.

Το παρασκήνιο που δηλητηρίασε τον τελικό

Η Le Monde αποκαλύπτει ότι οι εντάσεις είχαν ξεκινήσει πολύ πριν από τον τελικό. Υπήρχαν διαφωνίες για τα ξενοδοχεία των ομάδων, καταγγελίες για ανεπαρκή ασφάλεια, διαμάχες για τον αριθμό εισιτηρίων που δόθηκαν στους Σενεγαλέζους οπαδούς, αλλά και έντονη αμφισβήτηση της διαιτησίας. Οι δύο ομοσπονδίες αντάλλασσαν συνεχώς επιστολές διαμαρτυρίας, δημιουργώντας ένα κλίμα καχυποψίας που κορυφώθηκε με το επίμαχο πέναλτι.

Σήμερα, η CAF βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες για «ανικανότητα» και «παρεμβάσεις», ενώ ο πρόεδρός της, Πατρίς Μοτσέπε, φέρεται να αναρωτήθηκε: «Τι χάος είναι αυτό;»

Η τελική απόφαση θα ληφθεί από το CAS τους επόμενους μήνες. Μέχρι τότε, το Κύπελλο Εθνών Αφρικής παραμένει… χωρίς επίσημο πρωταθλητή.