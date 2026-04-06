Πρόωρος αποκλεισμός για Τσιτσιπά στο Μόντε Κάρλο

Μακριά από τον καλό του εαυτό

Ούτε τώρα ο Στέφανος Τσιτσιπάς! Ο Έλληνας τενίστας, πήγε στο Μόντε Κάρλο, που έχει καλή παράδοση, προκειμένου να διακριθεί και να ανέβει στο ranking, αλλά δεν τα κατάφερε. Αυτή τη φορά ο Τσιτσιπάς, ηττήθηκε 2-0 σετ από τον 19χρονο Αργεντινό, Φραντσίσκο Τσερούντολο και έμεινε εκτός συνέχειας από μια ακόμη διοργάνωση.

Τουλάχιστον 17 θέσεις θα πέσει στην κατάταξη ο Τσιτσιπάς, αφού επρόκειτο για 1000άρι.

Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Τσερούντολο έθεσε από νωρίς τους δικούς του όρους και προηγήθηκε 2-0 και έφτασε στην τελική ευθεία να προηγείται 5-3. Μάλιστα ο 19χρονος, έκανε το break και διεύρυνε το σερί του για το 7-5.

Ανάλογη εικόνα και στο δεύτερο σετ με τον Τσερούντολο να κάνει το 4-0 το οποίο κόλλησε τον Τσιτσιπά στον τοίχο. Ο Στέφανος επιχείρησε την αντεπίθεση του φέρνοντας στα ίσα το σετ (4-4), αλλά στο 9ο game δέχθηκε το break και εν συνεχεία είδε τον αντίπαλό του να παίρνει το ματς (6-4).

Τα σετ: 2-0 (7-5, 6-4)

