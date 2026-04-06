Συμφώνησαν ότι… διαφωνούν Θεουλή και Χριστοφόρου

Διαφώνησαν Θεουλή και Χριστοφόρου στο 60ο λεπτό του αγώνα ανάμεσα σε Ακρίτα και Ε.Ν. Ύψωνα και ενώ το σκορ ήταν στο 2-0 για τους Λεμεσιανούς.

Μετά από σέντρα, ο Χριστοφόρου που ήταν στο VAR φώναξε τον Θεουλή ώστε να αξιολογήσει τη φάση, καθώς κατά τη δική του θέση ο Ανάνγκ υπέπεσε σε παράβαση εντός περιοχής (χέρι).

Ο Θεουλή αφού είδε τις επαναληπτικές προβολές και δεν έδειξε την άσπρη βούλα αφού θεώρησε πως δεν υπήρξε οτιδήποτε μεμπτό, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των φιλοξενουμένων.