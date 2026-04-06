Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο έχουν συναντηθεί… ακόμη περισσότερες φορές από τις 6 φετινές

Η φετινή σεζόν φέρνει ξανά την Μπαρτσελόνα και την Ατλέτικο Μαδρίτης σε μια από τις πιο «φορτωμένες» χρονιές της μεταξύ τους ιστορίας. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν συνολικά έξι φορές, σε La Liga, Copa del Rey και Champions League, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι πρόκειται για το πιο συχνό και «βαρύ» ζευγάρι του ισπανικού ποδοσφαίρου. Και όμως, όσο εντυπωσιακό και αν ακούγεται το νούμερο, δεν αποτελεί καν ρεκόρ για τις δύο ομάδες.

Η ιστορία δείχνει ότι Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο έχουν φτάσει άλλες δύο φορές στο ίδιο σύνολο των έξι αναμετρήσεων:

- το 2013?14, όταν συναντήθηκαν σε πρωτάθλημα, Champions League και Supercopa,

- και το 2015?16, όταν διασταυρώθηκαν σε La Liga, Copa del Rey και Champions League.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι αναμετρήσεις τους καθόρισαν τίτλους, αποκλεισμούς και ολόκληρες σεζόν, με την Ατλέτικο να αποκλείει την Μπαρτσελόνα στην Ευρώπη και τις δύο χρονιές.

Ωστόσο, το απόλυτο ρεκόρ παραμένει μακρινό και -όπως όλα δείχνουν- ανεπανάληπτο. Τη σεζόν 1985?86, οι δύο ομάδες έπαιξαν οκτώ επίσημα παιχνίδια σε τέσσερις διαφορετικές διοργανώσεις: Δύο στη La Liga, δύο στο Supercopa de Espana, δύο στο Copa del Rey και δύο στο Copa de la Liga (Λίγκ Καπ), μια διοργάνωση που καταργήθηκε την ίδια χρονιά. Αυτή η μοναδική συγκυρία δημιούργησε ένα ρεκόρ που δεν μπορεί πλέον να επαναληφθεί, αφού το Copa de la Liga δεν υπάρχει εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

Φέτος, λοιπόν, οι έξι αναμετρήσεις Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο δεν είναι απλώς πολλές· είναι ακόμη μία σελίδα σε μια κόντρα που εδώ και δεκαετίες παράγει ιστορίες, εντάσεις, αποκλεισμούς και στιγμές που μένουν. Και όσο οι δύο ομάδες συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν σε όλες τις διοργανώσεις, το ζευγάρι μοιάζει καταδικασμένο να συναντιέται ξανά και ξανά -συχνά περισσότερες φορές απ' όσες θα περίμενε κανείς.