Αρχίζει τις συναντήσεις με τον κόσμο ο ΑΠΟΕΛ: Το πρόγραμμα για τον Απρίλιο

Από τα λόγια στις πράξεις προχωρά η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διοίκηση διευθέτησε συναντήσεις με τον κόσμο των γαλαζοκιτρίνων, όπου θα τεθούν όλα επί τάπητος για την επόμενη μέρα που αφορά στο οικοδόμημα.

Αναλυτικά: Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΠΟΕΛ, ενημερώνει ότι θέτει σε εφαρμογή τις εξαγγελίες του. Και εφαρμόζει ως πρώτη τη διοργάνωση συναντήσεων απευθείας με τον κόσμο της ομάδας μας. Μια απόφαση που έχει ως στόχο την άμεση επικοινωνία, με τη βάση των φιλάθλων του ΑΠΟΕΛ έτσι ώστε να παρουσιαστούν διά ζώσης όλες οι πολιτικές, οι αποφάσεις και η στρατηγική που θα ακολουθηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Θα είναι συναντήσεις ανοικτής συζήτησης, με σκοπό και ζητούμενο, να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που θα τεθούν από τον κόσμο της ομάδας προς τη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ.

Για το μήνα Απρίλιο το πρόγραμμα των συναντήσεων έχει οριστεί ως εξής:

Τετάρτη 15/04 19:30 Οίκημα Ένωσης Κοκκινοτριμιθιάς

Τρίτη 21/04 19:30 Shooters Bar - Game Lounge Λάρνακα

Δευτέρα 27/04 19:00 Οίκημα Παρθενώνα Προσφύγων Λατσιών

Τρίτη 28/04 19:30 Οίκημα ΠΑΟΚ Κακοπετριάς

* Στις συναντήσεις πέραν του Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θα παρευρίσκονται και μέλη των Βετεράνων Ποδοσφαιριστών ΑΠΟΕΛ.

* Θα υπάρξουν και άλλες συναντήσεις, μέσα στον Μάιο. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί με τη διευθέτηση τους.