«Καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο η Γιουβέντους

Από τη στιγμή που η Κόμο «κόλλησε» στο 0-0 με την Ουντινέζε στο «Φρίουλι» στο πρώτο χρονικά ματς της ημέρας, νωρίς το μεσημέρι, η Γιουβέντους ήξερε τι έπρεπε να κάνει στο δικό της εντός έδρας παιχνίδι με την Τζένοα.

Και δίχως να μπει σε περιπέτειες – παρά και την τροπή που πήρε για λίγο το δεύτερο μέρος, με κερδισμένο πέναλτι για τους Γενοβέζους – η ομάδα του Σπαλέτι έκανε το καθήκον της.

Με κεφαλιά του Μπρέμερ στο 4ο λεπτό και με μονοκόματο πλασέ του ΜακΚένι στο 17’ οι «μπιανκονέρι» από πολύ νωρίς διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα του ματς.

Αυτό πήγε να διαφοροποιηθεί στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 75ο λεπτό, όταν έπειτα από έλεγχο του VAR, αλλά και του ρέφερι, υποδείχθηκε πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων στο Τορίνο.

Ο Μάρτιν, όμως, νικήθηκε από τον Ντι Γκρεγκόριο που έκανε και δεύτερη επέμβαση στη συνέχεια της φάσης για να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του. Με αυτό το «τρίποντο» η Γιουβέντους έφτασε στο -1 από την 4η της βαθμολογίας, Κόμο, απειλώντας την άμεσα για το επόμενο Champions League.