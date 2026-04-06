«Καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο η Γιουβέντους

Στο -1 από την τετράδα

Από τη στιγμή που η Κόμο «κόλλησε» στο 0-0 με την Ουντινέζε στο «Φρίουλι» στο πρώτο χρονικά ματς της ημέρας, νωρίς το μεσημέρι, η Γιουβέντους ήξερε τι έπρεπε να κάνει στο δικό της εντός έδρας παιχνίδι με την Τζένοα.

Και δίχως να μπει σε περιπέτειες – παρά και την τροπή που πήρε για λίγο το δεύτερο μέρος, με κερδισμένο πέναλτι για τους Γενοβέζους – η ομάδα του Σπαλέτι έκανε το καθήκον της.

Με κεφαλιά του Μπρέμερ στο 4ο λεπτό και με μονοκόματο πλασέ του ΜακΚένι στο 17’ οι «μπιανκονέρι» από πολύ νωρίς διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα του ματς.

Αυτό πήγε να διαφοροποιηθεί στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 75ο λεπτό, όταν έπειτα από έλεγχο του VAR, αλλά και του ρέφερι, υποδείχθηκε πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων στο Τορίνο.

Ο Μάρτιν, όμως, νικήθηκε από τον Ντι Γκρεγκόριο που έκανε και δεύτερη επέμβαση στη συνέχεια της φάσης για να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του. Με αυτό το «τρίποντο» η Γιουβέντους έφτασε στο -1 από την 4η της βαθμολογίας, Κόμο, απειλώντας την άμεσα για το επόμενο Champions League.

«Αδίστακτο» δίδυμο στον δρόμο για το 22ο

ΟΜΟΝΟΙΑ

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ανάσανε η Ε.Ν Ύψωνα, δύο εισιτήρια παραμονής με τρεις... μονομάχους

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Category image

Κρατά την ουσία ο Ρωσταντής, πικραμένος μα αισιόδοξος ο Οκκάς

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το… one man show του Μπα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Category image

«Καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο η Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

Category image

Το πήρε πάνω του ο Μπα και άφησε τον Ακρίτα στον… βυθό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Category image

Αποφόρτιση στον Παναθηναϊκό μετά την ισοπαλία της Τούμπας

Ελλάδα

Category image

Συμφώνησαν ότι… διαφωνούν Θεουλή και Χριστοφόρου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Category image

Παρέδωσε το... στέμμα

ΠΑΦΟΣ FC

Category image

Μία καλή... ένεση αυτοπεποίθησης

ΑΕΛ

Category image

Ανάλυση διαιτησίας: «Πολλά λάθη και στον πειθαρχικό έλεγχο δείχνοντας εύκολα κάποιες κίτρινες και χάνοντας άλλες»

ΟΜΟΝΟΙΑ

Category image

Τελικά ποιος κατέκτησε το Κόπα Άφρικα;

ΔΙΕΘΝΗ

Category image

Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο έχουν συναντηθεί… ακόμη περισσότερες φορές από τις 6 φετινές

ΔΙΕΘΝΗ

Category image

Πρόωρος αποκλεισμός για Τσιτσιπά στο Μόντε Κάρλο

Τένις

Category image

Αρχίζει τις συναντήσεις με τον κόσμο ο ΑΠΟΕΛ: Το πρόγραμμα για τον Απρίλιο

ΑΠΟΕΛ

Category image

Διαβαστε ακομη