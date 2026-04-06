Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Θα κρίνει πολλά η 2η αγωνιστική

Ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη σε ένα γήπεδο που υπέφερε και διαλύθηκε η περσινή ομάδα. Η ΑΕΚ είχε προετοιμαστεί άριστα πνευματικά και τακτικά και δεν κώλωσε ούτε στιγμή. Έχοντας την εικόνα του Ολυμπιακού φέτος, θεωρούσα όταν είδα το 0-1 στο 5’ πως μπορεί αυτό το γκολ να κρίνει το ματς, όπως και έγινε. Η μόνη σημαντική στιγμή ήταν η ευκαιρία του Ελ Κααμπί

Το ακυρωθέν γκολ το έκανε πιο ωραίο το χθεσινό, μετά από ό,τι έγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η διαφορά είναι πως για τη χθεσινή απόφαση δεν χωρά αμφιβολία, γι’ αυτό και ο Στίλερ το ακύρωσε σε δευτερόλεπτα. Αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον Πένραϊς, που τραβήχτηκε γρήγορα και έβγαλε οφσάιντ τον Πιρόλα. Πρόπερσι η ΑΕΚ θα είχε πάρει το πρωτάθλημα, αν ο Γιόνσον είχε κάνει το ίδιο στο σουτ του Σάστρε και δεν είχε χάσει από τον ΠΑΟΚ. Γενικά ο Σκωτσέζος δεν είχε κανένα πρόβλημα, έσβησε όποιες αμφιβολίες υπήρχαν. Αν εξαιρέσουμε τον Γιόβιτς που δεν του πήγε η μορφή του παιχνιδιού, όλοι οι άλλοι έπαιξαν με τρομερή συγκέντρωση, χωρίς να κωλώσουν.

Όσο για το πώς περιμένει πλέον τη συνέχεια; Δεν έχει τελειώσει τίποτα και ήταν πολύ σωστές οι δηλώσεις του Νίκολιτς. Η δεύτερη αγωνιστική θα κρίνει πάρα πολλά. Θα παίξει για τη νίκη η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, αλλά και με ισοπαλία, αν δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός στη Λεωφόρο, θα έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα. Ήδη ο Ολυμπιακός μετά το χθεσινό δεν έχει το πρωτάθλημα στα χέρια του, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, που με δύο νίκες επί της ΑΕΚ μπορεί να καλύψει το -5. Δεν μπορώ να καταλάβω την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για τη διαιτησία χθες, ειδικά από μια ομάδα που όλη τη χρονιά έκανε και… παρατηρήσεις σε όσους είχαν παράπονα από τον Λανουά.

Διαβαστε ακομη