Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη σε ένα γήπεδο που υπέφερε και διαλύθηκε η περσινή ομάδα. Η ΑΕΚ είχε προετοιμαστεί άριστα πνευματικά και τακτικά και δεν κώλωσε ούτε στιγμή. Έχοντας την εικόνα του Ολυμπιακού φέτος, θεωρούσα όταν είδα το 0-1 στο 5’ πως μπορεί αυτό το γκολ να κρίνει το ματς, όπως και έγινε. Η μόνη σημαντική στιγμή ήταν η ευκαιρία του Ελ Κααμπί

Το ακυρωθέν γκολ το έκανε πιο ωραίο το χθεσινό, μετά από ό,τι έγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η διαφορά είναι πως για τη χθεσινή απόφαση δεν χωρά αμφιβολία, γι’ αυτό και ο Στίλερ το ακύρωσε σε δευτερόλεπτα. Αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον Πένραϊς, που τραβήχτηκε γρήγορα και έβγαλε οφσάιντ τον Πιρόλα. Πρόπερσι η ΑΕΚ θα είχε πάρει το πρωτάθλημα, αν ο Γιόνσον είχε κάνει το ίδιο στο σουτ του Σάστρε και δεν είχε χάσει από τον ΠΑΟΚ. Γενικά ο Σκωτσέζος δεν είχε κανένα πρόβλημα, έσβησε όποιες αμφιβολίες υπήρχαν. Αν εξαιρέσουμε τον Γιόβιτς που δεν του πήγε η μορφή του παιχνιδιού, όλοι οι άλλοι έπαιξαν με τρομερή συγκέντρωση, χωρίς να κωλώσουν.

Όσο για το πώς περιμένει πλέον τη συνέχεια; Δεν έχει τελειώσει τίποτα και ήταν πολύ σωστές οι δηλώσεις του Νίκολιτς. Η δεύτερη αγωνιστική θα κρίνει πάρα πολλά. Θα παίξει για τη νίκη η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, αλλά και με ισοπαλία, αν δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός στη Λεωφόρο, θα έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα. Ήδη ο Ολυμπιακός μετά το χθεσινό δεν έχει το πρωτάθλημα στα χέρια του, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, που με δύο νίκες επί της ΑΕΚ μπορεί να καλύψει το -5. Δεν μπορώ να καταλάβω την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για τη διαιτησία χθες, ειδικά από μια ομάδα που όλη τη χρονιά έκανε και… παρατηρήσεις σε όσους είχαν παράπονα από τον Λανουά.

