Απίθανη πικρή σύμπτωση για τον Άρη

Ο Άρης έμεινε στο 0-0 με τον Ατρόμητο βλέποντας τον Ράτσιτς και τον Μορόν να αποτυγχάνουν να ευστοχήσουν σε πέναλτι.

Κι όμως, δεν είναι η πρώτη φορά που οι Θεσσαλονικείς έχουν δύο χαμένα πέναλτι στον ίδιο αγώνα. Στις 26 Ιανουαρίου 2022, ο Άρης δοκιμαζόταν στη Λαμία απέναντι στην τοπική ομάδα, στον επαναληπτικό του 0-0 της Θεσσαλονίκης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου.

Τότε ο Αμπουμπακάρ Καμαρά είχε στείλει την μπάλα άουτ σε εκτέλεση πέναλτι στο 14' και η Λαμία με γκολ του Άνταμ Τζανετόπουλου στο 118' της παράτασης πήρε προβάδισμα πρόκρισης. Ο Άρης είχε μια τελευταία ευκαιρία να σώσει την παρτίδα, όταν στις καθυστερήσεις της παράτασης κέρδισε εκ νέου πέναλτι, ωστόσο ο Μπόγιαν Σαράνοφ απέκρουσε την εκτέλεση του Μπρούνο Γκάμα σφραγίζοντας την πρόκριση της ομάδας του και τον αποκλεισμό του Άρη.

Η σατανική σύμπτωση είναι πως σε εκείνον τον αγώνα προπονητής της Λαμίας ήταν ο Μιχάλης Γρηγορίου, που πλέον είναι προπονητής στον Άρη.