Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο ΠΑΟΚ - Πετάει για Αθήνα

Ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Ο Δικέφαλος του Βόρρά θα πετάξει για την Αθήνα ενόψει του ματς, χωρίς όμως να γνωστοποιεί για άλλη μια ημέρα τι συνέβη στην προπόνηση, ούτε και την αποστολή της ομάδας με τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Το δελτίο Τύπου της προπόνησης αναφέρει: «Η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό έφτασε στο τέλος της. Η ομάδα πλέον είναι έτοιμη να ταξιδέψει στην Αθήνα για το τελευταίο ντέρμπι της κανονικής διάρκειας και έχει ως μοναδικό στόχο τους τρεις βαθμούς.

Η τελευταία προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία, περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια και πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.Η ομάδα αναχωρεί το απόγευμα από το αεροδρόμιο Μακεδονία για Αθήνα».