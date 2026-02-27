Μαθαίνει αντίπαλο στο Europa League ο Παναθηναϊκός

Οι «πράσινοι» μετά από μια ηρωική εμφάνιση, εφάμιλλη του ευρωπαϊκού τους DNA, κατάφεραν στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας να πάρουν την πρόκριση στους «16» του Europa League, εκεί όπου τους περιμένει μια εκ των Μίντιλαντ ή Ρεάλ Μπέτις, που είχαν τερματίσει στην πρώτη οκτάδα της League Phase του θεσμού.

Αναλυτικά στην κληρωτίδα της φάσης των 16 του Europa League συμμετέχουν:

Οι ομάδες που πέρασαν απευθείας στους 16

Πόρτο

Μπράγκα

Μίντιλαντ

Ρεάλ Μπέτις

Φράιμπουργκ

Ρόμα

Λιόν

Άστον Βίλα

Οι ομάδες που προκρίθηκαν μέσω των playoffs

Στουτγάρδη

Νότιγχαμ Φόρεστ

Θέλτα

Γκενκ

Μπολόνια

Λιλ

Φερεντσβάρος

Παναθηναϊκός

Tα πιθανά ζευγάρια

Φερεντσβάρος ή Στουτγάρδη VS Πόρτο ή Μπράγκα

Παναθηναϊκός ή Νότιχγαμ Φόρεστ VS Μίντιλαντ ή Ρεάλ Μπέτις

Γκενκ ή Μπολόνια VS Φράιμπουργκ ή Ρόμα

Λιλ ή Θέλτα VS Λιόν ή Άστον Βίλα

To bracket του Εuropa League