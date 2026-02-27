Μαθαίνει αντίπαλο στο Europa League ο Παναθηναϊκός
Στις 14:00 η κλήρωση για την φάση του «16» του Europa League
Οι «πράσινοι» μετά από μια ηρωική εμφάνιση, εφάμιλλη του ευρωπαϊκού τους DNA, κατάφεραν στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας να πάρουν την πρόκριση στους «16» του Europa League, εκεί όπου τους περιμένει μια εκ των Μίντιλαντ ή Ρεάλ Μπέτις, που είχαν τερματίσει στην πρώτη οκτάδα της League Phase του θεσμού.
Αναλυτικά στην κληρωτίδα της φάσης των 16 του Europa League συμμετέχουν:
Οι ομάδες που πέρασαν απευθείας στους 16
Πόρτο
Μπράγκα
Μίντιλαντ
Ρεάλ Μπέτις
Φράιμπουργκ
Ρόμα
Λιόν
Άστον Βίλα
Οι ομάδες που προκρίθηκαν μέσω των playoffs
Στουτγάρδη
Νότιγχαμ Φόρεστ
Θέλτα
Γκενκ
Μπολόνια
Λιλ
Φερεντσβάρος
Παναθηναϊκός
Tα πιθανά ζευγάρια
Φερεντσβάρος ή Στουτγάρδη VS Πόρτο ή Μπράγκα
Παναθηναϊκός ή Νότιχγαμ Φόρεστ VS Μίντιλαντ ή Ρεάλ Μπέτις
Γκενκ ή Μπολόνια VS Φράιμπουργκ ή Ρόμα
Λιλ ή Θέλτα VS Λιόν ή Άστον Βίλα
To bracket του Εuropa League