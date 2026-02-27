Οριστικό: Ο Πήλιος στην εθνική Αλβανίας

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Σταύρος Πήλιος θα ενισχύσει την εθνική ομάδα της Αλβανίας στα πλέι-οφ του Μαρτίου καθώς αποδέχτηκε την πρόταση του Σιλβίνιο!

Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώνονται, ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Αλβανίας είχε επαφή με τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ για να του αναλύσει το πλάνο της αξιοποίησης του και να τον ενημερώσει για την επιθυμία του να τον εντάξει στο γκρουπ εν όψει της μάχης που θα δώσει η Αλβανία την ιστορική πρόκριση στο Μουντιάλ μέσω των πλέι-οφ. 

Ο Πήλιος, είπε το «ναι» στον Σιλβίνιο και από την στιγμή που έχουν ολοκληρωθεί πλέον και όλες οι τυπικές διαδικασίες προκειμένου να αποκτήσει τα απαραίτητα έγγραφα, είναι οριστικό πως ο 25χρονος αριστερός μπακ της ΑΕΚ, θα φορέσει την φανέλα της εθνικής Αλβανίας. 

Δεδομένα, μιλάμε για μια δικαίωση και μια σημαντική προσωπική επιτυχία του Πήλιου, ο οποίος διανύει μια πολύ καλή σεζόν με την φανέλα της ΑΕΚ έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μάρκο Νίκολιτς και παρουσιάζει και μια σημαντική πρόοδο στο παιχνίδι του σε τομείς που υστερούσε. Στοιχεία, που είχε εντοπίσει εδώ και καιρό και ο Σιλβίνιο, ο οποίος επιθυμούσε πολύ την ένταξη του Πήλιου την εθνική παρ' ότι στα αριστερά υπάρχει και ο πρώην κιτρινόμαυρος, προϊόν των Ακαδημιών της ΑΕΚ, Μάριος Μιτάι. Στην εθνική Αλβανίας επίσης ο Πήλιος θα... συναντήσει και τον συμπαίκτη του στην ΑΕΚ, Θωμά Στρακόσα. 

Ο Σταύρος Πήλιος, που αποκτήθηκε από την ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2023 από τον ΠΑΣ Γιάννινα, φέτος μετρά με την φανέλα της Ένωσης 29 συμμετοχές με 4 ασίστ (2.084' λεπτά). Συνολικά με την κιτρινόμαυρη φανέλα έχει 62 παιχνίδια συν 9 με την ΑΕΚ Β'. Ξεκίνησε την καριέρα του από τον ΠΑΣ Γιάννινα απ' όπου τον απέκτησε η ΑΕΚ, ενώ είχε αγωνιστεί τη σεζόν 2021-2022 ως δανεικός στον Ηρακλή. 

sdna.gr 

