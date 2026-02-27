Serie A-27η αγωνιστική: Ξεχωρίζει το Ρόμα-Γιουβέντους!

Έφτασε η 27η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος! Απόψε το βράδυ η Πάρμα θα υποδεχθεί την Κάλιαρι, ενώ το Σάββατο έχουμε τρεις αναμετρήσεις. Στις 16:00 η 6η Κόμο θα φιλοξενήσει τη Λέτσε που είναι στη ζώνη του υποβιβασμού και τρεις ώρες αργότερα η ουραγός Βερόνα θα αντιμετωπίσει την 3η Νάπολι, η οποία δεν θα αντιμετωπίσει δύσκολο έργο. Στις 21:45 η πρωτοπόρος Ίντερ θέλει να ξεφύγει κι άλλο στην κορυφή και να περάσει το εμπόδιο της Τζένοα, η οποία βρίσκεται στην 14η θέση.

Την Κυριακή τα φώτα πέφτουν στο ματς της 4ης Ρόμα η οποία θα υποδεχθεί στο Ολίμπικο την 5η Γιουβέντους! Νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 13:30 η Μίλαν θα δοκιμαστεί στην έδρα της Κόμο, στις 16:00 η Αταλάντα θα φιλοξενηθεί από τη Σασουόλο και στις 19:00 η Τορίνο θα υποδεχθεί την 10η Λάτσιο που τελευταία παραπαίει.

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα με δυο ματς. Στις 19:30 η προτελευταία Πίζα θα κοντραριστεί με την 8η Μπολόνια και στις 21:45 η 11η Ουντινέζε θα φιλοξενήσει την 16η Φιορεντίνα.

Η 27η αγωνιστική:

Παρασκευή 27/02

Πάρμα-Κάλιαρι 21:45

Σάββατο 28/02

Κόμο-Λέτσε 16:00

Βερόνα-Νάπολι 19:00

Ίντερ-Τζένοα 21:45

Κυριακή 01/03

Κρεμονέζε-Μίλαν 13:30

Σασουόλο-Αταλάντα 16:00

Τορίνο-Λάτσιο 19:00

Ρόμα-Γιουβέντους 21:45

Δευτέρα 02/03

Πίζα-Μπολόνια 19:30

Ουντινέζε-Φιορεντίνα 21:45

H επόμενη (28η) αγωνιστική:

Αταλάντα-Ουντινέζε

Γιουβέντους-Πίζα

Κάλιαρι-Κόμο

Λάτσιο-Σασουόλο

Λέτσε-Κρεμονέζε

Μίλαν-Ίντερ

Μπολόνια-Βερόνα

Νάπολι-Τορίνο

Τζένοα-Ρόμα

Φιορεντίνα-Πάρμα

