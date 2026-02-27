Serie A-27η αγωνιστική: Ξεχωρίζει το Ρόμα-Γιουβέντους!
Η 27η αγωνιστική της Serie A έφτασε με άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.
Έφτασε η 27η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος! Απόψε το βράδυ η Πάρμα θα υποδεχθεί την Κάλιαρι, ενώ το Σάββατο έχουμε τρεις αναμετρήσεις. Στις 16:00 η 6η Κόμο θα φιλοξενήσει τη Λέτσε που είναι στη ζώνη του υποβιβασμού και τρεις ώρες αργότερα η ουραγός Βερόνα θα αντιμετωπίσει την 3η Νάπολι, η οποία δεν θα αντιμετωπίσει δύσκολο έργο. Στις 21:45 η πρωτοπόρος Ίντερ θέλει να ξεφύγει κι άλλο στην κορυφή και να περάσει το εμπόδιο της Τζένοα, η οποία βρίσκεται στην 14η θέση.
Την Κυριακή τα φώτα πέφτουν στο ματς της 4ης Ρόμα η οποία θα υποδεχθεί στο Ολίμπικο την 5η Γιουβέντους! Νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 13:30 η Μίλαν θα δοκιμαστεί στην έδρα της Κόμο, στις 16:00 η Αταλάντα θα φιλοξενηθεί από τη Σασουόλο και στις 19:00 η Τορίνο θα υποδεχθεί την 10η Λάτσιο που τελευταία παραπαίει.
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα με δυο ματς. Στις 19:30 η προτελευταία Πίζα θα κοντραριστεί με την 8η Μπολόνια και στις 21:45 η 11η Ουντινέζε θα φιλοξενήσει την 16η Φιορεντίνα.
Η 27η αγωνιστική:
Παρασκευή 27/02
Πάρμα-Κάλιαρι 21:45
Σάββατο 28/02
Κόμο-Λέτσε 16:00
Βερόνα-Νάπολι 19:00
Ίντερ-Τζένοα 21:45
Κυριακή 01/03
Κρεμονέζε-Μίλαν 13:30
Σασουόλο-Αταλάντα 16:00
Τορίνο-Λάτσιο 19:00
Ρόμα-Γιουβέντους 21:45
Δευτέρα 02/03
Πίζα-Μπολόνια 19:30
Ουντινέζε-Φιορεντίνα 21:45
H επόμενη (28η) αγωνιστική:
Αταλάντα-Ουντινέζε
Γιουβέντους-Πίζα
Κάλιαρι-Κόμο
Λάτσιο-Σασουόλο
Λέτσε-Κρεμονέζε
Μίλαν-Ίντερ
Μπολόνια-Βερόνα
Νάπολι-Τορίνο
Τζένοα-Ρόμα
Φιορεντίνα-Πάρμα
