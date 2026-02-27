ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΕΚ: Το sold out που… έρχεται, το πλάνο νίκης στον Βόλο και οι επτά στο όριο

ΑΕΚ: Το sold out που… έρχεται, το πλάνο νίκης στον Βόλο και οι επτά στο όριο

Πώς καταστρώνει το πλάνο του εν όψει του Βόλος-ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της για την αναμέτρηση της Κυριακής απέναντι στον Πανθεσσαλικό στον Βόλο (17:30). Τα τελευταία 4.000 εισιτήρια αναμένεται να εξαντληθούν από τους φίλους της «Ένωσης» που πάνε για ένα ιστορικό sold out στο γήπεδο της Μαγνησίας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει τα πλάνα του χωρίς τον τιμωρημένο Μουκουντί, με τον Βίντα να είναι φαβορί για να πάρει τη θέση του στο κέντρο της άμυνας. Για τις υπόλοιπες θέσεις, Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας και ένας εκ των Πήλιου ή Πένραϊς θα είναι στην άμυνα. Στο κέντρο δύσκολα θα «σπάσει» το δίδυμο Πινέδα-Μαρίν, ενώ τις άλλες δύο θέσεις θα πάρουν δύο εκ των Κοϊτά, Μάνταλου και Λιούμπισιτς. Στην επίθεση αναμένεται να διατηρηθεί το δίδυμο Βάργκα-Γιόβιτς.

Μέσα σε όλα, ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ έχει κατά νου πως επτά παίκτες του είναι στο όριο των καρτών: Στρακόσα, Πινέδα, Πένραϊς, Κουτέσα, Λιούμπισιτς, Πήλιος και Βάργκα απέχουν μία κίτρινη από το να χάσουν ένα παιχνίδι. Ήδη ο Μαρίν δηλώθηκε να εκτίσει τη δική του ποινή στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής με την Κηφισιά.

Εξάλλου, σήμερα στις 15:00 θα γίνει στη Νιόν η κλήρωση για τους «16» του Conference League και η ΑΕΚ θα μάθει ποια εκ των Άλκμααρ ή Τσέλιε θα αντιμετωπίσει, με το πρώτο ματς να γίνεται στις 12 Μαρτίου σε Ολλανδία ή Σλοβενία και τη ρεβάνς στις 19 του μήνα στην Allwyn Arena. Παράλληλα, θα γίνουν γνωστοί και οι πιθανοί αντίπαλοι μέχρι και τον… τελικό της διοργάνωσης, καθώς η σημερινή θα είναι η τελευταία κλήρωση της σεζόν.

