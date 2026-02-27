Άρσεναλ: Ανοικτή σε προτάσεις για τον Γουάιτ

Η διοίκηση της Άρσεναλ, μετά από εισήγηση του Μίκελ Αρτέτα, έχει αποφασίσει να παραχωρήσει το προσεχές καλοκαίρι κάποιους παίκτες για να «ελαφρύνει» το ρόστερ, αλλά και για να χρηματοδοτήσει την ενίσχυση της ομάδας με νέες μεταγραφές, όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα «Mirror».

Στη λίστα αυτή είναι και το όνομα του Μπεν Γουάιτ, ο οποίος έχει χάσει την εμπιστοσύνη του Αρτέτα και τη θέση του στην ενδεκάδα των «κανονιέρηδων».

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ η ομάδα του Λονδίνου έχει αποφασίσει να παραχωρήσει τον Γουάιτ και για τη θέση του θα κινηθεί για την απόκτηση του 21χρονου Ισπανού δεξιού μπακ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Ιβάν Φρεσνέδα, τον οποίο, όμως, διεκδικούν επίσης η Μάντσεστερ Σίτι και η Νιούκαστλ.

sdna.gr