Γράφει ιστορία η Αγγλία - Εννέα ομάδες σε νοκ άουτ φάση ευρωπαϊκών διοργανώσεων

Η ενδιάμεση φάση νοκ άουτ των ευρωπαϊκών διοργανώσεων ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (26/02), με την Νότιγχαμ Φόρεστ να επικρατεί της Φενέρμπαχτσε με 4-2 συνολικό σκορ και η Κρίσταλ Πάλας με 3-1 της Ζρίνσκι Μόνσταρ για να προκριθούν στους «16» του Europa και του Conference League αντίστοιχα.

Παράλληλα, την Τρίτη (24/02) η Νιουκάστλ... έβγαλε την υποχρέωση επικρατώντας με 3-2 της Καραμπάχ και παίρνοντας την πρόκριση για τον επόμενο γύρο του Champions League με συνολικό σκορ 9-3. Έτσι, η Αγγλία θα γίνει η πρώτη χώρα στην ιστορία των κυπέλλων Ευρώπης που θα έχει στην φάση των «16» των τριών διοργανώσεων εννέα ομάδες.

Αρχικά, στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, η χώρα του Νησιού θα έχει έξι ομάδες, με τις Άρσεναλ, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι να προκρίνονται απευθείας στους «16» μέσω της πρώτης οκτάδας της League Phase, ενώ η ομάδα του Έντι Χάου τερμάτισε 12η και αναγκάστηκε να δώσει δύο έξτρα αγώνες.

Από την άλλη, στον δεύτερο κατά τάξει θεσμό, η Αγγλία είχε δύο εκπροσώπους, με την Άστον Βίλα να βγαίνει δεύτερη στο ενιαίο πρωτάθλημα της πρώτης φάσης, ενώ το σύνολο του Βίτορ Περέιρα 13ο, όπου και κλήθηκε να αντιμετωπίσει τον τουρκικό σύλλογο. Τέλος, στο Conference League, μόνο η Κρίσταλ Πάλας προκρίθηκε στην διοργάνωση, όπου και δεν... πρόλαβε το τρένο της οκτάδας, τερματίζοντας στην 10η θέση, και ουσιαστικά... πλήρωσε την ήττα από την ΑΕΚ Λάρνακας, με τους Κύπριους να τους αναγκάζουν να παίξουν play off.

Έτσι, η Αγγλία στις κληρώσεις της Παρασκευής (27/02, 13:00 Champions League, 14:00 Εuropa League, 15:00 Conference League), η Αγγλία θα έχει εννιά εκπροσώπους, με μερικούς από αυτούς μάλιστα να είναι τα φαβορί για την κατάκτηση των διοργανώσεων.

🚨 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗: This is the first time in the entire history of UEFA that 9 teams from the same country have qualified for the Round of 16 in their respective European competitions:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿✅ Arsenal

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿✅ Manchester City

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿✅ Liverpool

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿✅ Chelsea

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿✅ Tottenham

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿✅ Newcastle… pic.twitter.com/x29RBeEqzn — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) February 27, 2026

