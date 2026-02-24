ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Champions League: Για να γράψει ιστορία η Μπόντο/Γκλιμτ, όλα ανοιχτά στη Μαδρίτη

Ρεβάνς σε τέσσερις αναμετρήσεις με το βλέμμα στους «16»

Ξεκαθαρίζει ο «χάρτης» της φάσης των «16» του Champions League, καθώς την Τρίτη (24/02) ξεκινούν οι ρεβάνς των playoffs της διοργάνωσης, οι οποίες θα κρίνουν τις οκτώ υπόλοιπες ομάδες που θα συνεχίσουν την πορεία τους.

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει τέσσερα παιχνίδια, ένα εκ των οποίων είναι φυσικά αυτό του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στη Γερμανία, στο οποίο οι «ερυθρόλευκοι» θα αναζητήσουν την ανατροπή μετά την ήττα με σκορ 2-0 στο Καραϊσκάκη, έτσι ώστε να δώσουν συνέχεια στην ευρωπαϊκή τους πορεία.

Από τα υπόλοιπα ματς της ημέρας, ένα έχει... διαδικαστικό χαρακτήρα. Πράγματι, η Νιούκαστλ νίκησε 6-1 την Καραμπάγκ στο Αζερμπαϊτζάν, επομένως μπορεί να αισθάνεται πλήρως ασφαλής για την πρόκριση, έχοντας ήδη την προσοχή της στραμμένη στη φάση των «16», όπου θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα ή την Τσέλσι.

Tα άλλα δύο ζευγάρια, ωστόσο, είναι... ορθάνοιχτα. Πράγματι, μετά την ισοπαλία (3-3) στο Βέλγιο, η Ατλέτικο θα υποδεχθεί στη Μαδρίτη την Kλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη. Το πρώτο παιχνίδι του συγκεκριμένου ζευγαριού αποτέλεσε τη μοναδική ισοπαλία της προηγούμενης αγωνιστικής, επομένως η ρεβάνς του «Μετροπολιτάνο» δεν... χάνεται!

Τέλος, σπουδαίο παιχνίδι θα γίνει και στο Μιλάνο, με την Ίντερ να φιλοξενεί την Μπόντο/Γκλιμτ ψάχνοντας την ανατροπή απέναντι στους τρομερούς Νορβηγούς, που επικράτησαν 3-1 στο γήπεδό τους. Oι φιναλίστ της περσινής διοργάνωσης δεν θέλουν να δουν την ευρωπαϊκή τους πορεία να διακόπτεται τόσο γρήγορα, απέναντι σε ένα σύνολο που διεκδικεί την πρώτη του παρουσία στα νοκ-άουτ του Champions League!

Το πρόγραμμα των ρεβάνς

Tρίτη (24/2)

19:45 Ατλέτικο – Μπριζ

22:00 Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός

22:00 Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ

22:00 Νιούκαστλ – Καραμπάγκ

Τετάρτη (25/2)

19:45 Αταλάντα – Ντόρτμουντ

22:00 Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό

22:00 Ρεάλ – Μπενφίκα

Διαβαστε ακομη